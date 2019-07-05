Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Рынки в ожидании публикации отчета по рынку труда в США

5 июля 2019

В четверг, 4 июля, торги по рублёвым парам в очередной раз завершились ростом.  Пара доллар/рубль снизилась на 0,25%, да 63,48, евро/рубль – на 0 33%, до 71,62 руб., фунт/рубль на 0,19% до 79.78 руб. Рубль подешевел к иностранным валютам на фоне низкой активности участников рынка в связи с празднованием Дня Независимости в США. Дополнительное давление на него оказывали зарубежные инвесторы, которые конвертировали дивидендные выплаты, а также небольшое снижение нефтяных котировок.

В пятницу, 5 июля, на торгах в Азии цена на нефть сорта Brent торгуется в небольшом плюсе по цене $63,10. Ключевым событием сегодняшнего дня для всех бирж является публикация данных с рынка труда в США. Этот отчёт очень важный для ФРС США, так как регулятор опирается на него при принятии решения по процентным ставкам.

Доллар по отношению к рублю с 25 июня находится в коррекционной фазе, которая, скорее всего, продлится до следующей недели. Общий настрой спекулянтов на внутреннем валютном рынке сохранился в пользу рубля. Несмотря на отсутствие поддержки высока вероятность повторного снижения курса доллара до отметки 62,50 руб. Если сегодняшнее данные по отчету по рынку труда в США разочаруют участников рынка, то на фоне общего ослабления доллара российская валюта укрепиться до 63,00 руб.

Внешний фон относительно будущих переговоров США и Китая относительно спокойный, поэтому резкого ослабления рубля в пятницу не ожидается.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»


/ СИА /
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