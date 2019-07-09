Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Евро корректируется после пятничного ослабления

9 июля 2019

По данным ИАЦ «Альпари», в понедельник на торгах в Европе доллар демонстрирует смешанную динамику. Против американского доллара США в плюсе торгуются «новозеландец» (+0,31%), «канадец» (+0,20%) и «австралиец» (+0,12%). В небольшом минусе торгуются фунт (-0,03%), евро (-0,04%), франк (-0,04%) и йена (-0,07).

На момент написания обзора евро стоит 1,1222. Цена остается торговаться в ценовом диапазоне пятницы. Участники рынка продолжают анализировать данные отчета по рынку труда США. Сам отчет оказывает сильное влияние на валютный рынок примерно один час после выхода и потом про него спекулянта забывают до следующей первой пятницы месяца.

Некоторые эксперты и трейдеры считают, что важным событием этой недели станет двухдневное выступление главы ФРС Дж. Пауэлла в Конгрессе, которое состоится в среду и четверг. Конференция будет посвящена эффективности стресс-тестирования крупных банков, поэтому Пауэлл вряд ли будет говорить о ставках.

Колебания евро ограничены пустым экономическим календарем. В связи с этим сохраняю утренний прогноз с целью 1,1240. Если покупатели прибыть скорости, то успеют сходить до 1,1250. Поддержка располагается на уровне 180 гр. – 1,12.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»


/ СИА /
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