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ИК «Фридом Финанс»: Российские фондовые индексы продолжат восстановление

9 июля 2019

Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи к середине торгового дня вырос на 0,05%. Лучше рынка выглядели привилегированные акции Ленэнерго и обыкновенные акции Мосэнерго. Поводом для покупок в этих бумагах стали новости о планируемой передаче казначейского пакета акций ОГК-2 (3,889% уставного капитала) на баланс Мосэнерго при параллельной передаче казначейского пакета акций Мосэнерго (0,35% уставного капитала) на баланс ОГК-2. Эти данные стали поводом для возобновления ожиданий относительно объединения энергокомпаний, что позитивно отразилось и на ценах дочерних структур Россетей. Как уже сказано выше, подорожали бумаги Ленэнерго, которая ведет переговоры о передаче или продаже ей активов одной из крупнейших региональных сетевых компаний ЛОЭСК. Выросли также котировки МРСК ЦП.

Из-за закрытия реестра акционеров на получение дивиденда заметно снижаются акции ЛСР. Не исключено также, что на их котировки оказало давление смещение спроса инвесторов в пользу бумаг ПИКа, цены на которые поддержала информация о расширении ВТБ своей доли в капитале девелопера.

Западные фондовые площадки в основном снижаются на фоне информации BBC о планах Deutsche Bank сократить 20 тыс. сотрудников и ухудшения прогнозов Danske Bank относительно прибыли. В то же время обращает на себя внимание снижение ставок «периферийных» облигаций ЕМС, а также повышение нефтяных котировок.

Во второй половине дня возможно продолжение постепенного восстановления российских фондовых индексов. По итогам текущей недели мы не исключаем роста на отечественном рынке. Целевой уровень закрытия сегодняшних торгов составляет 2820–2845 пунктов по индексу Мосбиржи и 63,35-64,30 по паре USD/RUB. 

 

 

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С уважением,
Маргарита Торшина
PR-служба ИК «Фридом Финанс»
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torshina@ffin.ru
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