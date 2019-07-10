ИК «Фридом Финанс»: Целевой уровень закрытия торгов составляет 2800-2825 пунктов по индексу ММВБ

Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Индекс ММВБ сегодня к середине торгового дня снизился на 0,16%. В лидерах роста – акции ПАО Аэрофлот, поводом для покупок которого стала информация о том, что МКБ начал выпуск одной из форм международных банковских гарантий в целях обеспечения выполнения обязательств по договорам лизинга Аэрофлота. Аэрофлот стал глобальным партнером Международной федерации баскетбола (ФИБА) и официальной авиакомпанией Чемпионата мира по баскетболу 2019 г. По данным департамента стратегии и маркетинга компании, подобное участие в международных партнерствах за прошедшие 5 лет повысили известность бренда Аэрофлота на приоритетных рынках более чем в 2 раза. Между тем, Аэрофлот увеличил топливный сбор, включаемый в цену авиабилетов, на перелеты по России на 9%, до 2,7 тыс. руб. а также повысил штрафы за возврат и обмен билетов на 5%-9%. Подобные изменения в ценовой политике находятся, впрочем, в рамках текущих средних прогнозов динамики выручки компании, составляющих на 2019 и 2020 гг. 11% и 8% (г/г).

Акции АК Алроса упали на 1,27% после выхода информации о снижении продаж алмазно-бриллиантовой продукции компании в первом полугодии на 32,7% (г/г) до $1,811 млрд. Однако, надо отметить, что данный показатель заметно выше среднего рыночного прогноза, составляющего всего менее $1,1 млрд. Рынок на данном этапе слишком осторожно и консервативно оценивает перспективы динамики среднесрочных финансовых показателей компании.

В США на этой недели стартует сезон корпоративной отчетности, данные которой будут, возможно, оказывать влияние на важные для краткосрочного тренда котировок оценки перспектив «смягчения» кредитной политики ФРС на сессии 30-31 июля. Ожидается снижение показателей выручки в годовом исчислении для большинства отраслей. Однако, возможны позитивные сюрпризы от статистики банков и производственного сегмента, а также компаний сектора здравоохранения.

Сегодня во второй половине дня возможен спад спроса на российские акции. По итогам текущей недели возможным по-прежнему представляется повышение рынка акций. Целевой уровень закрытия сегодняшних торгов составляет 2800 – 2825 пунктов по индексу ММВБ и 63,65-63,85 рублей за доллар США.