ПСБ: Благодаря внешнему фону индекс МосБиржи попытается отскочить в район 2830 пунктов

Вчера участники мировых рынков получили желаемое: глава ФРС Дж. Пауэлл в своем выступлении перед Палатой представителей дал четкий сигнал о готовности снижать ключевую ставку в ответ на ухудшающийся внешний фон. Главными моментами выступления стали обеспокоенность торговыми противоречиями и темпами мирового роста, на что ФРС готов действовать «соответствующим образом», чтобы поддержать рост в США, статистика по рынку труда не такая как хотелось бы, а низкая безработица может оказать давления на инфляцию. При этом, как показали опубликованные позднее протоколы с последнего заседания Федрезерва, среди членов FOMC нет единого мнения по динамике ставки и размера его снижения в ближайшее время. Мы рассчитываем на снижение на 0,5% в 3 кв., но пока не видим особо веских причин для резких действий уже в июле.

Благодаря выступлению г-на Пауэлла мировые фондовые рынки получили долгожданный импульс к росту. Так, индекс S&P 500, пусть и ненадолго, но смог преодолеть отметку в 3000 пунктов. Сегодня утром фьючерс сигнализирует, что фаза роста может продолжиться. Больше всего воодушевились развивающиеся рынки: индекс MSCI EM подрос на 0,6%. Если ФРС перейдет к стимулирующий монетарной политике (впервые с 2008г.), то это может дать сигнал центральным банкам EM также снижать ставки, что выступит поддерживающим фактором для их экономики и внутренних фондовых рынков. На умеренно позитивный лад сегодня настраивает неплохая динамика азиатских индексов и сырьевых товаров.

Из важной макроэкономикой статистики и событий отметим выход сегодня данных по ИПЦ в США за июнь, а также публикацию протокола с последнего заседания ЕЦБ. Регулятор также может подтвердить свои намерения снижать ставки, что поддержит фондовые рынки.

Что же касается российского рынка, то индекс МосБиржи две торговые сессии подряд показывает нулевую динамику, но сегодня эта тенденция может измениться. Вполне возможно, что благодаря внешнему фону индекс МосБиржи попытается отскочить в район 2830 пунктов, где затем открывается дорога к историческим максимумам – область 2850 пунктов, которая сегодня вряд ли будет достигнута. Поддержкой выступает уровень 2810 пунктов. Рост могут показать нефтегазовый сектор, отдельные истории из металлургии и добычи, а также восстанавливающий позиции на фоне крепкого рубля сектор электроэнергетики. Возможно также продолжение фазы роста в акциях ВТБ и АФК Система.

Роман Антонов, ПАО Промсвязьбанк