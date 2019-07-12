ИАЦ «Альпари»: Рубль обновил очередные максимумы

В четверг, 11 июля, рубль снова вспомнил о том, что на территории России доллар и евро не хозяева и конкретно указал мировым резервным валютам на их место в нашей стране. К закрытию торгов четверга курс доллара США расчётами «завтра» упал ещё на 34 коп. (-0,5%), до 62,84 руб., а курс евро понизился на 38 коп. (-0,53%), до 70,70 руб. Российская национальная валюта, таким образом, обновила очередные годовые и полуторагодичные максимумы. Напомним, что последний раз курс доллара к рублю на таких уровнях находился в июле 2018 года, а курс евро к рублю – в конце марта 2018 года.

Рубль уже два дня мощно укрепляется на фоне бурного роста цен на нефть, ослабления доллара после довольно мрачных для него комментариев ФРС США, а также после информации о первом телефонном разговоре российского президента Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Разговор состоялся, как сообщили в пресс-службе Кремля, по инициативе украинской стороны, в ходе его обсуждались вопросы возобновления переговоров в нормандском формате. У рынков появилась надежда на возможную нормализацию отношений между Россией и Украиной.

Цена на нефть североморской смеси Brent в четверг продолжила рост и поднялась на 28%, до $66,54 за баррель. Нефть дорожает на фоне обострения отношений вокруг Ирана и временного сокращения добычи нефти американскими компаниями в Мексиканском заливе. Сегодня с открытия торгов цена Brent снова растет, прибавляя 0,24%.

Сегодня российскому рублю ход торгов может омрачить новость о том, что палата представителей Конгресса вчера приняла поправку к оборонному бюджету США на 2020 год, запрещающую американским гражданам и юридическим лицам любые операции с российским госдолгом в случае, если администрация президента США совместно с Конгрессом решат, что Россия вмешивалась в американские выборы. Новый закон о бюджете должны одобрить еще в Сенате и подписать президент США, в связи с чем возможны дополнительные разногласия между Конгрессом и президентом, так как эта поправка фактически ставит под сомнение легитимность Дональда Трампа как президента.

Мы полагаем, что рубль с утра может скорректироваться вниз после двухдневного ралли. Тем не менее, мы понижаем коридоры по курсу доллара к рублю - до 62,7-63,8 руб. и по курсу евро к рублю - до 70,1-71,1 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»