ПСБ: Индекс МосБиржи может протестировать отметку в 2750 пунктов

Вчерашняя макроэкономическая статистика из Китая оказалась лучше ожиданий, что поддержало отдельные фондовые индексы. ВВП во втором квартале показал минимальные темпы роста за 27 лет (+6,2%), хотя промпроизводство и розничные продажи ускорились до 6,3% и 9,8% соответственно, что стало возможным благодаря мерам поддержки со стороны китайского правительства. Так, фискальные расходы за полугодие возросли на 10,7% г/г, что, впрочем, не снимает опасения дальнейшего замедления экономики КНР и по-прежнему выступает источником волатильности на финансовых рынках.

Сегодня же внимание инвесторов, в первую очередь, заслуживают данные по промышленному производству и розничным продажам в США, которые в очередной раз позволят оценить состояние американской экономики на фоне весьма вероятного снижения ключевой ставки Федрезервом в конце июля. Затем фокус участников рынка сместится на стартовавший вчера с публикации данных Citigroup сезон корпоративный отчетности. Банк показал прибыль лучше ожиданий, но чистая процентная маржа снизилась, послужив поводом для снижения котировок акций всего банковского сектора, что при смягчении монетарного курса может сказаться на прибыли финансового сектора. Сегодня в течение торгов результаты представят: Goldman Sachs, JPMorgan, Wells Fargo. В целом, американский рынок выглядит неплохо, а индекс S&P 500 может продолжить позитивную динамику.

Другая важная тема, которая занимает участников рынка и может повлиять на динамику индексов – торговое противостояние между США и Китаем пока остается без внимания. По данным СМИ на текущей неделе должен состояться телефонный разговор между представителями двух стран, результатом которого может стать возобновление личных встреч.

Что же касается российского рынка, то индекс МосБиржи продолжает демонстрировать нисходящую динамику и сегодня, по нашему мнению, может протестировать отметку в 2750 пунктов.

Роман Антонов, ПСБ