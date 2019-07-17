ПСБ: Нефть поддержала покупки во второй половине дня

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



Во вторник российский фондовый рынок продолжил коррекционное снижение, однако к концу сессии смог отыграть большую часть потерь. Поводом к восстановлению могла послужить динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог прибавить более 1% и подняться в район 67 долларов. Также позитивным фактором стала динамика основных индексов в Европе, которые к вечеру прибавляли в пределах 0,8%. Что же касается индексов США, то они в ходе первых часов торгов консолидировались у уровней предыдущего закрытия. На таком фоне к 18.00 мск. индекс МосБиржи потерял 0,1%, удержав позиции выше 2750 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили бумаги Россетей и ИнтерРАО, упавшие на 3,4% и 2,2% соответственно. Лучше рынка торговались ОГК-2 и Татнефть, прибавившие 3,5% и 1,8%. Отметим, что российский рынок вплотную подходил к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 2730 пунктов. Однако у «медведей» не хватило сил даже на тестирование этого уровня, что связано со стабильной ситуацией на внешних площадках. Более того, к концу сессии индекс МосБиржи смог отыграть большую часть потерь. При этом, нельзя исключать новых попыток рынка уйти в район 2730 пунктов, чему поспособствует уход дивидендов из цен некоторых бумаг. В частности, завтра без дивидендов начнут торговаться Газпром и Сургутнефтегаз.



На валютной секции Московской биржи основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленную динамику по отношению к рублю. Так, к окончанию основной сессии доллар подтянулся на 0,2%, поднявшись в район 62,8 рубля, евро, напротив, снизился на 0,1%, торгуясь чуть ниже 70,5 рубля. Отметим, что поддержку рублю сегодня оказывала динамика рынка энергоносителей, а также подготовка экспортеров к налоговым и дивидендным выплатам. Однако этого не хватило для полноценного роста российской валюты, которая двигалась в фарватере валют развивающихся рынков, не показавших сегодня единой динамики. Плюс к этому, у игроков нет уверенности в возможности ухода доллара ниже отметки 62,5 рубля, выступающей минимумом года, что сдерживает активность продавцов. В результате, для пробоя этой поддержки «медведям» может понадобиться существенный повод.