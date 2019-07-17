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ИК «Фридом Финанс»: Подорожавшая нефть поддержала рынок

17 июля 2019

Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Рынок восстановился после утреннего падения на фоне роста цен на нефть и публикации благоприятной отчетности JPM, Goldman Sachs и Wells Fargo, а также выхода позитивной статистики макроэкономики США. Однако, информация о введении ЕС ряда экономических санкций против Турции вчера вновь указала на возможность применения в отношении развивающихся рынков нерыночных политико-финансовых мер воздействия. 

Сравнительно слабо выглядели обыкновенные акции Газпрома (-0,95%) и привилегированные акции Сургутнефтегаза (-0,21%), торговавшиеся с дивидендами последний день.

Активное повышение продемонстрировали привилегированные (+2,41%) и обыкновенные (+1,74%) акции Татнефти. Компания намерена по итогам 2019 года, как минимум, сохранить уровень дивидендов даже в условиях роста инвестиционной программы. Для ее финансирования возможно привлечение заемного капитала.

X5 Retail Group (+1,76%) продолжает расширять сферу ведения бизнеса. Компания совместно с Coca-Cola запустила пилотный проект по сбору использованной пластиковой и алюминиевой тары для последующей переработки.

Ожидаю повышения рынка. Ориентир по индексу Мосбиржи: 2700-2770 п., прогноз по паре USD/RUB: диапазон 62,45-63,20. 

 


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