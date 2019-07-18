ИК «Фридом Финанс»: Курс рубля останется под давлением

Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Индекс МосБиржи в ходе торгов сегодня опускался ниже 2700 пунктов, впервые с 5 июня. Однако, к середине дня «быки» отыграли большую часть потерь и цены российских акций, в основном, вернулись к отметкам, расположенным лишь незначительно ниже предыдущего закрытия. Приблизительно такая же ситуация наблюдается на торгах фьючерсами на американские индексы и на европейских фондовых биржах. Поводом для охлаждения рынка стало проявление признаков усиления напряженности между ЕС и США с одной стороны и рядом развивающихся стран с другой. Однако истинные причины, по-видимому, традиционны для последних лет. Неспособность, в частности, ставок 10-летних «трежериз» закрепиться ниже отметки в 2% годовых на фоне активного снижения ставок защищенных от инфляции облигаций, создают предпосылки нового витка роста инфляционных ожиданий. Хотя этот процесс на данный момент только начинает свое развитие, инвесторы и регуляторы проявляют беспокойство. Тем не менее, спрос на российском рынке выглядит устойчивым. В отличие от прошлых лет – поддержка цена товарного сегмента сейчас оказывается организованными усилиями стран-производителей. На ряде важных сегментов металлургической отрасли сохраняется риск дефицита, высок спрос на сталь и железную руду.

На этом фоне сравнительно благоприятную динамику сегодня продемонстрировали акции ГМК «Норильский никель». Поводом послужила информация о том, что Credit Suisse начал анализ «Норникеля» с рекомендацией «держать» для его ADR. Бумаги «Северстали» отыгрывают позитивные производственные результаты работы за второй квартал 2019 года. С другой стороны, акции Транснефти вновь снижаются на фоне информации о неудаче в переговорах с нефтяными компаниями по вопросу о способах и сроках очистки загрязненного нефтепровода.

Сегодняшняя информация о восстановлении уровня добычи нефти Россией, вероятно, разочаровало «быков» и последнее резкое снижение котировок Brent могло быть вызвано слухами о таком развитии событий или ожиданиями подтверждения данной информации. Однако, Россия в любом случае, продемонстрировала инвесторам способность при необходимости оказать котировкам поддержку, при этом для цен рынка нефти, несмотря на повышение рисков, текущий уровень добычи ОПЕК при восстановления Россией статуса кво в показателях своей добычи представляется – на текущий момент, с учетом монетарных факторов и показателей баланса спроса – предложения, достаточным чтобы обеспечить стабильность котировок нефти в ближайшие кварталы при сохранении потенциала роста цен на нефть Brent в направлении $75 за баррель в следующем году. Пятничные торги – с учетом растущего объема благоприятной корпоративной статистики из США способны преподнести позитивный сюрприз. При этом курс рубля, возможно, останется под давлением. Ожидаемый диапазон закрытия сегодняшних торгов для индекса ММВБ и курса USD/RUB составляет, по нашим оценкам: 2790 – 2830 пунктов и 62,60 – 63,45 рубля за доллар США.