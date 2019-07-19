ИАЦ «Альпари»: «Медведи» остаются на рынке основной движущей силой

Российский фондовый рынок в четверг остается в «красной» зоне. Для инвесторов пока так и не нашлось поводов для остановки продаж и консолидации. Это вполне закономерно: рынок перекуплен так, как не был, наверное, никогда, поэтому ему точно есть куда падать. Индекс МосБиржи отступил к 2706 пунктам, но совершенно свободно может просесть к 2685 пунктам без какой-либо причины. Индекс РТС снижается к 1351 пункту, ближайшая поддержка теперь располагается у 1340 пунктов.

Акции «НорНикеля» сегодня фигурируют среди лидеров спроса. Дивидендный стресс уже полностью закрыт, и бумага явно рвется к обновлению июньских максимумов у 14868 руб., но технический график дает основания говорить о том, что ретест пиков может и не состояться.

После вчерашней непродолжительной стабилизации акции «Россетей» снова сползают вниз, теперь уже по инерции и под давлением рыночных настроений. Если не удалось зацепиться за область 1,2020 руб., вполне можно ожидать бумагу ниже, около 1,1635 руб.

Рублевые пары ближе к вечеру перестали двигаться, хотя сырье в заметном минусе, и рубль мог бы позволить себе отступить. Доллар США стабилен около 62,98 руб., краткосрочно может консолидироваться в пределах 62,65-63,15 руб. Евро стоит как приклеенный возле 70,65 руб., в ближайшее время пара евро/рубль будет торговаться в диапазоне 70,30-70,80.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»