ИАЦ «Альпари»: Рубль оставляет поведение нефти без внимания

Сырьевой рынок сейчас приковывает к себе больше внимания, чем это было буквально накануне. Сначала котировки Brent обвалились более чем на 3% из-за опасений по поводу торможения ВВП Китая и на фоне новостей об инциденте с танкером в Ормузском проливе.

Однако именно здесь настроения меняются слишком быстро: США заявили, что корабль ВМС уничтожил иранский беспилотник, потому что траектория его полета снижала степень безопасности для прохода судна. Однако, согласно комментариям Ирана, у него нет информации о потере какого-то из беспилотников. Тем не менее, цены на нефть быстро развернулись и сейчас растут.

Рубль, впрочем, снова ведет себя так, как считает нужным — он снижается в паре с долларом и чуть проседает в паре с евровалютой. Это может быть связано с некоторым ухудшением мировой конъюнктуры, изменением отношения мировых инвесторов к валютам развивающихся экономик. «Россиянин», в общем-то, как был, так и остался валютой развивающейся страны, что бы он сам об этом ни думал.

Доллар США к середине дня торгуется по 63,04 руб. и может подняться в область 63,20 руб., если рыночные настроения сохранятся в текущем виде. Евро почти не меняется и консолидируется около 70,80 руб. Краткосрочно, в паре евро/рубль возможны колебания в пределах 70,55-71,00.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»