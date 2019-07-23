ИАЦ «Альпари»: Американский фондовый рынок вырос не слишком уверенно

В понедельник, 22 июля, российский фондовый рынок пребывал в «медвежьем» настроении. Значение индекса РТС понизилось на 0,7%, а индекса МосБиржи — на 0,6%. Несмотря на понижение индексов, понедельник ознаменовался рекордными темпами роста цен акций «Уралкалия», которые за день космически взлетели почти на 23%, обновив максимумы с мая 2018 года. Причины ралли пока неясны, однако стоит заметить, что в акциях второго эшелона такой бурный рост, да еще и против рынка, как правило, редкостью не является. Также против рынка подорожали, но всего на 1-2%, акции «ВТБ», «ТМК», «ФСК ЕЭС», «Северстали», а аутсайдерами торгов понедельника оказались привилегированные акции «Сургутнефтегаза», подешевевшие на 4%, а также обыкновенные акции «ОГК-2», «Ростелекома» и «РусГидро». Сегодня ожидаем, что у российского фондового рынка есть шанс скорректироваться вверх и немного вырасти при открытии. Ожидаем колебаний индекса РТС сегодня в рамках 1300-1360 пунктов, а индекса Московской биржи — в 2670-2730 пунктов.

Американский фондовый рынок в понедельник вырос, хотя не слишком уверенно. В США стартовал сезон корпоративных отчетностей, однако, по нашему мнению, американские биржи выросли на заявлении президента Дональда Трампа о том, что он якобы смог договориться с Конгрессом о повышении потолка госдолга США в сентябре. Индекс Dow 30 после этого заявления закрылся ростом, но всего на 0,07%, индекс S&P 500 вырос немного больше, на 0,28%, а индекс Nasdaq на ожиданиях сильных отчетов технологических компаний вырос на 0,71%. Азия сегодня с утра дружно растёт.

Нефть сорта Brent в понедельник выросла в цене на 0,77%, до $63,11 за баррель, а техасской WTI — на 0,45%, до $56,18 за баррель, на обострении отношений Великобритании и Ирана. Сегодня утром цены на нефть опять повышаются, хотя довольно слабо. Мы ожидаем на сегодня цену Brent в $62,5-63,5 за баррель.

Полагаем, что курс рубля при открытии торгов сегодня сможет немного вырасти. Пока сохраняем прогноз по курсу рубля к доллару в 62,5-63,4 руб., а по курсу рубля к евро повышаем прогноз до 70-71,2 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»