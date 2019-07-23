ИАЦ «Альпари»: Американский фондовый рынок вырос не слишком уверенно

Американский фондовый рынок в понедельник вырос, хотя не слишком уверенно. В США стартовал сезон корпоративных отчетностей, однако, по нашему мнению, американские биржи выросли на заявлении президента Дональда Трампа о том, что он якобы смог договориться с Конгрессом о повышении потолка госдолга США в сентябре. Индекс Dow 30 после этого заявления закрылся ростом, но всего на 0,07%, индекс S&P 500 вырос немного больше, на 0,28%, а индекс Nasdaq на ожиданиях сильных отчетов технологических компаний вырос на 0,71%. Азия сегодня с утра дружно растёт.
Нефть сорта Brent в понедельник выросла в цене на 0,77%, до $63,11 за баррель, а техасской WTI — на 0,45%, до $56,18 за баррель, на обострении отношений Великобритании и Ирана. Сегодня утром цены на нефть опять повышаются, хотя довольно слабо. Мы ожидаем на сегодня цену Brent в $62,5-63,5 за баррель.
Полагаем, что курс рубля при открытии торгов сегодня сможет немного вырасти. Пока сохраняем прогноз по курсу рубля к доллару в 62,5-63,4 руб., а по курсу рубля к евро повышаем прогноз до 70-71,2 руб.
Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»