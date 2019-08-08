Комментарии

ИАЦ «Альпари»: EUR/USD – ожидается ослабления евро до 1,1162

8 августа 2019

Как и прогнозировал ИАЦ «Альпари», в среду, 7 августа, торги по евро завершились в небольшом плюсе. На фоне высокого спроса на защитные активы пара евро/доллар повышалась до 1,1242. Другим фактором укрепления евро стало снижение индекса доллара на заявлениях президента США Дональда Трампа о том, что ФРС США должна снизить как можно быстрее ставки, чтобы Штаты могли конкурировать с другими странами. К закрытию дня евро подешевел до 1,1197.

На момент написания обзора евро стоит 1,1206. Ожидаю ослабления евро до 1,1162. Очень хотелось рассмотреть отскок от 1,1195 с целью 1,1236, но остановило сообщение, что, несмотря на рост напряженности в отношениях между США и Китаем, представители Китая планируют свою поездку в США в сентябре для продолжения торговых переговоров.

Другой момент – минимумы 1,1167 и 1,1179 очень близко расположены друг к другу. Уверен, что под ними расположены защитные стопы по длинным позициям. Перед ростом продавцы могут забрать их. Если защитные активы начнут дорожать, прогноз вряд ли реализуется.

В 11:00 публикация ежемесячного отчета ЕЦБ.

В 15:30 Канада опубликует индекс цен на новое жилье за июнь, а США – данные об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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