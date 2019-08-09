ПСБ: Торговые противоречия сдерживают потенциал роста фондовых рынков

В последние дни ключевыми темами на глобальных рынках остаются вопросы торговых противоречий между США и Китаем и монетарная политика ведущих ЦБ. Если выступление главы ФРБ Чикаго Ч.Эванса в среду, из которого участники рынка сделали вывод о высокой вероятности продолжения тенденции к снижению ставки, поддержало риск-аппетит на глобальных рынках (индекс S&P 500 практически за два дня отыграл половину снижения с уровней конца июля), то появления новой точки напряженности в торговых отношениях между двумя крупнейшими экономиками способствует приостановлению роста.

По сообщению Bloomberg, Белый дом отложил принятие решения о выдаче лицензий американским компаниям на возобновление работы с Huawei, что связывается с информацией о прекращении Пекином закупок сельскохозяйственной продукции из США. Новый раунд торговых переговоров между странами должен состояться в сентябре, и как минимум до этого момента ожидать сближения позиций сторон вряд ли рационально. В контексте отношений между странами некоторым позитивом можно считать стабильный в последние несколько торговых сессий курс китайского юаня и заявления Народного банка Китая о недопустимости значительного ослабления национальной валюты, однако по факту стабильность курса китайской валюты скорее нужно воспринимать как отсутствие еще одного фактора для дальнейшего ухудшения отношений между странами, в то время как ожидать, что лишь стабилизация валютного курса побудит партнеров пойти на компромисс, явно не приходится. В целом внешний фон на глобальных рынках мы оцениваем, как смешанный.

Российский фондовый рынок завершил вчерашние торги ростом на 0,8% по индексу Мосбиржи. В рамках сегодняшних торгов видим шансы на тест отметки в 2700 пунктов по индексу Мосбиржи, при этом, учитывая смешанный внешний фон потенциал роста все же выглядит ограниченным. Из корпоративных новостей выделим публикацию данных по продажам Алросы за июль и операционных результатов за июль от Черкизово.



Михаил Поддубский, ПАО "Промсвязьбанк"