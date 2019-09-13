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ИАЦ «Альпари»: Рубль возьмет максимум от ситуации

13 сентября 2019

Рубль накануне оказался героем дня. Доллар США по итогам торгов в четверг, 12 сентября, упал на 1,22%, до уровня 64,7 руб., что является минимумом со 2 августа текущего года. Евро просел на 0,7%, до отметки 71,59 руб.

Поклонники российской валюты, по всей видимости, сосредоточились на внешнем позитиве: США отложили на 15 дней введение повышенных импортных пошлин в отношении товаров китайского происхождения, чем сбили градус напряжения на рынке и дали надежду ожидать, что переговоры по торговому соглашению между сторонами вот-вот возобновятся. Кроме того, Штаты готовы, по всей видимости, общаться с Ираном, и это оказало давление на котировки нефти и увеличило интерес к риску среди участников торгов.

Баррель Brent к утру пятницы, 13 сентября, (еще и полнолуние!) торгуется по $60,22 и остается под влиянием «медведей». Цены на черное золото вполне могут отступить к $60 и чуть ниже, так как позитивных для сырьевых покупателей новостей сейчас практически нет.

Внешняя конъюнктура к сегодняшней сессии выглядит нейтральной, все важное уже случилось, и в пятницу рынки капитала продолжат анализировать и учитывать в ценах полученную информацию и от ОПЕК, и от ЕЦБ, и от мировых политиков.

Для доллара США обещает пройти день в пределах 64,55-65,15 руб., и такие уровни очень привлекательны для тех, кто искал момента войти в длинную позицию по американской валюте. Евро проторгуется в коридоре 71,40-71,85 руб., инструмент выглядит неплохо и пока может воздержаться от резкого ослабления.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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