ИАЦ «Альпари: Легкая коррекция рынку не повредит

Отечественный рынок акций во вторник все-таки не удержал импульс роста и откатился чуть ниже сентябрьских максимумов. Вчерашняя история с нефтью как будто вдохнула жизнь в погасших было «быков», толкнула рублевый индикатор почти к рекордам — не хватило одного пункта до обновления исторического пика, — но сегодня ажиотажа уже нет.

Индекс МосБиржи чуть корректируется, и очевидно, что без внешней поддержки восхождение не продолжится, хотя стоит признать, что собственных корпоративных историй предостаточно. Однако этого не хватит, чтобы перезапустить рост. Индекс МосБиржи пока попробует закрепиться в пределах 2800-2840 пунктов, но если драйверов не появится в ближайшее время, завтра индикатор начнет сползать ниже 2800.

Индекс РТС, в свою очередь, корректируется заметнее за счет смены настроений в валютном секторе и стремится в область 1370 - 1380 пунктов. Завтра утром этот диапазон останется актуальным

Лидером спроса сегодня стали бумаги АФК «Система» после появления информации о программе обратного выкупа акций. К планке в 14 руб. акции сегодня так и не подпрыгнули, но, может, это вопрос времени.

Акции «Сургутнефтегаза», успевшие обновить пик в 38,85 руб. накануне, сегодня попали в зону коррекции. Вряд ли это серьезный откат, потому что корпоративные новости и ожидания рынка относительно появления тут новых подробностей подогревают интерес покупателей к бумаге.

Ближе к вечеру доллар США начал набирать темпы роста и сейчас торгуется по 64,37 руб. До конца дня доллар/рубль пока остается в коридоре 64,00-64,65 руб., но завтра заседает американский Федрезерв, и волатильность американской валюты точно вырастет. Евро/рубль может восстановиться к 70,93 руб., но если по итогам дня удастся зацепиться чуть выше 71,00 руб., завтрашние шансы на продолжение отскока увеличатся.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»