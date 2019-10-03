ИК «Фридом Финанс»: Динамика PMI исключает рост фондовых индексов

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Фондовые площадки США завершили торги 1 октября в минусе на фоне падения производственной активности до минимума за десятилетие. Промышленный PMI от ISM в августе опустился до 47,8 пункта при прогнозе роста до 50,4. Снижение PMI означает продолжающееся замедление экономики США и повышает риски рецессии.

S&P500 на этом фоне просел на 1,23% и закрылся на уровне 2940 пунктов. Все 11 секторов, входящих в индекс, продемонстрировали снижение, лидерами которого стали циклические отрасли энергетики, финансов, промышленности и сырья, потерявшие более 2%. Доллар США откатился от двухлетних максимумов.

Мировые фондовые площадки продолжают сегодня отыгрывать негатив слабых данных деловой активности в США. Ухудшение состояния американской экономики угрожает мировому ВВП. Инвесторы подавлены, так как слабые американские данные лишь усилили страхи глобального спада после ранее опубликованной негативной статистики из Европы и Китая. Теперь для выстраивания более точной картины состояния экономики инвесторы будут внимательно следить за данными по рынку труда в США.

Азиатские биржи на этом фоне торгуются в минусе. Японский Nikkei теряет порядка 0,5%. Гонконгский Hang Seng снижается под влиянием очередного витка уличных протестов. Шанхайская фондовая биржа сегодня закрыта в связи с продолжающимся празднованием 70-летия КНР. В ЕС, куда Борис Джонсон сегодня отправит свой план Brexit, падение рынков превышает 1%.

Спрос на безопасные активы сегодня растет. Облигации дорожают. Доходность 10-летних казначейских обязательств США опустилась ниже 1,65%. Золото восстанавливается после недели падения, но остается ниже $1500 за унцию. Нефть марки Brent стоит менее $60 за баррель. Таким образом, аппетит к риску низок. Мы ожидаем, что индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии опустится к 2925 пунктам.

Из макроэкономической статистики сегодня стоит обратить внимание на данные по динамике найма в сентябре от ADP, традиционно предваряющие отчет по рынку труда, который выйдет в эту пятницу. Ожидается, что отчет ADP продемонстрирует замедление темпов найма, что лишь подтвердит слабое состояние промышленности.

Техническая картина ухудшилась. S&P500 опустился ниже 50-дневной средней, что можно расценивать как негативный момент. Следующей поддержкой для индекса широкого рынка станет 100-дневная средняя в районе 2925 пунктов.