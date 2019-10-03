ИАЦ «Альпари»: Слабая статистика в США дала возможность рублю закрыться в плюсе

В среду, 2 октября, по итогам торгов рубль незначительно подрожал к доллару США и подешевел к евро и фунту. Пара доллар/рубль снизилась на 0,11%, до 65,19 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,06%, до 71,41 руб., фунт/рубль – на 0,13%, до 80,27 руб. Такому закрытию способствовала слабая статистика в США. Укрепление рубля против «американца» сдержало падение нефтяных котировок.

Данные по занятости в США в сентябре от ADP и промышленный индекс от ISM оказались ниже прогнозных значений. Промышленный индекс от ISM просел в сентябре до 47,8 с 49,1. Снижение индекса вызвало у инвесторов опасения относительно замедления мировой экономики. В ответ на новости баррель Brent подешевел до $57,21. Торговая война США с Китаем наносит большой урон экономике США, чтобы не говорил Дональд Трамп. Возможно, ФРС США придется еще раз снижать ставку в конце года.

Данные Минэнерго за неделю, завершившуюся 27 сентября, отразили увеличение запасов нефти на 3,104 млн баррелей, до 422,642 млн баррелей (прогноз был +1,539 млн баррелей). Запасы бензина сократились на 228 тыс. баррелей, до 229,976 млн баррелей, (прогноз был -30,67 тыс. баррелей), запасы дистиллятов – на 2,418 млн баррелей, до 131,267 млн баррелей (прогноз был -1,937 млн баррелей). Добыча нефти снизилась на 100 тыс., до 12,4 млн баррелей в день.

В четверг, 3 октября, на торгах в Азии нефть торгуется в плюсе 0,4%. Цена остается выше минимума 55,86 от 7 августа. Продавцы сильнее покупателей, поэтому не стоит ожидать быстрого разворота вверх. За 12 дней цена упала на 17%. Уровень 57,20 идеален для частичной фиксации прибыли по коротким позиций. Любое повышение до 59,50 продавцы будут использовать для открытия новых коротких позиций.

Считаю, что рост нефтяных котировок с утра небольшой, чтобы он отразился на открытии торгов на Мосбирже. Фокус внимания участников рынка сейчас сместился к предстоящему выходу в пятницу официальных данных по занятости в США в сентябре. В связи с этим рубль останется под давлением до конца недели. Уровень 65 выступает поддержкой для пары доллар/рубль. Падение курса ниже 65 руб. станет благоприятным фактором для российской валюты.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»