Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 3 октября: 3 122,3501 руб/1 г золота и 36,3100/1 г серебра ЦБ РФ с 3 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 122,3501 руб.

1 грамм серебра - 36,3100 руб.

1 грамм платины - 1 838,8400 руб.

1 грамм палладия - 3 460,9800 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 55,3400 р. (1,80%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5200 р. (1,45%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 4,1700 р. (0,23%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 26,3000 р. (0,75%) .

dims

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/ СИА /

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