Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 3 октября: 3 122,3501 руб/1 г золота и 36,3100/1 г серебра

3 октября 2019
ЦБ РФ с 3 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 122,3501 руб.
  • 1 грамм серебра - 36,3100 руб.
  • 1 грамм платины - 1 838,8400 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 460,9800 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 55,3400 р. (1,80%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5200 р. (1,45%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 4,1700 р. (0,23%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 26,3000 р. (0,75%).

/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Проект «Южное побережье Байкала»
Илья Круговых: «Планируем построить первый брендовый отель на Байкале»
Наталья Артамонова, РЖД тур: «На Байкале можно создать русскую Швейцарию»
Сбербанк: «Стратегия развития туризма 'Южного побережья Байкала' готова»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги