Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 3 октября: 3 122,3501 руб/1 г золота и 36,3100/1 г серебра
3 октября 2019
ЦБ РФ с 3 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 122,3501 руб.
- 1 грамм серебра - 36,3100 руб.
- 1 грамм платины - 1 838,8400 руб.
- 1 грамм палладия - 3 460,9800 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
55,3400 р. (1,80%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,5200 р. (1,45%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
4,1700 р. (0,23%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
26,3000 р. (0,75%).
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