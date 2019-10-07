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Россельхозбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций «Группы ЛСР» серии 001P-04

7 октября 2019

04.10.2019 г. успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций «Группы ЛСР» серии 001Р-04 номинальным объемом 7 млрд рублей. Эмитент установил ставку 1-20 купонов по облигациям на уровне 8.5% годовых. Пятилетние бумаги имеют квартальные купоны. Также по выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: 20% от номинала будет погашено в дату выплаты 12-го купона и по 40% от номинала в даты выплаты 16-го и 20-го купонов.

Сбор заявок на облигации прошел 27.09.2019 г.

Первоначально озвучивался ориентир ставки 1-го купона на уровне 8,60-8,75% годовых, в течение премаркетинга он был несколько раз снижен. Спрос инвесторов на облигации «Группы ЛСР» составил 15 млрд руб. Объем размещения был увеличен с "не менее" 5 млрд рублей до 7 млрд рублей.

Организаторами размещения выступили Альфа-банк, Московский кредитный банк, банк «ФК Открытие», Россельхозбанк и Совкомбанк.

«Размещение облигаций «Группы ЛСР», одного из лидеров российской строительной отрасли, является заметным событием на долговом рынке. Облигации были позитивно встречены участниками рынка, что подтверждает высокую оценку кредитного качества эмитента», — отметил Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Кирилл Лёвин.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.


/ СИА /
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