ИАЦ «Альпари»: Экономический календарь - на повестке дня инфляция и «минутки» ФРС

Главными ньюсмейкерами текущей недели станут США и Россия. Новости из двух великих держав поступят на рынки в понедельник, среду и пятницу. Тема инфляции по-прежнему «горячая» и не сходит с повестки дня во многих странах, только в одних обсуждается, как не допустить бесконтрольного роста потребительских цен, а в других – как не сорваться в штопор дефляции.

В понедельник, 7 октября, ожидается публикация отчёта Росстата по уровню инфляции в сентябре. Мы полагаем, что в сентябре годовая инфляция в России продолжала замедляться и достигла 4,1-4,2%. Определённой интриги публикации данных Росстата недавно добавил президент Владимир Путин, предположивший, что макроэкономические показатели (речь шла о темпах инфляции) «подкрутили» в ожидании прихода в экономику 700 млрд руб. для целей реализации национальных проектов. Если данные Росстата окажутся чрезмерно оптимистичными, то есть инфляция в сентябре упадёт ниже 4%, финансовые рынки могут отнестись к ним настороженно. А если опубликованные данные окажутся в рамках ожиданий аналитиков, то рубль, скорее всего, отреагирует на статистику укреплением.

Ещё одно очень важное событие недели состоится в среду, 9 октября. В 21:00 (мск) ФРС США опубликует так называемые «минутки» - протокол заседания комитета по открытым рынкам от 18 сентября, когда принималось решение о снижении процентной ставки. В данном случае будет не так важно, кто из членов комитета по открытым рынкам как голосовал, ведь уже известно, что трое членов FOMC проголосовали против снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов. Напомним, что глава федерального резервного банка Канзаса Эстер Джордж и глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен голосовали за то, чтобы оставить процентную ставку без изменений, а руководитель ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард проголосовал против мнения большинства, так как выступает за более глубокое понижение процентной ставки, не на 25, а сразу на 50 базисных пунктов.

Более важной будет оценка Федрезервом ситуации в экономике в целом, особенно сейчас, в свете недавней наделавшей шуму на фондовом рынке США публикации индекса ISM по промышленности за сентябрь, показавшего спад вместо ожидаемого аналитиками роста. Попросту говоря, рынку важнее мнение и прогнозы ФРС на тему «рецессия в США – это реальность или всё-таки миф?». Тем более, что Джеймс Буллард в своих недавних выступлениях отмечал, что рецессия – это совсем не миф, выражая, в том числе, обеспокоенность появляющейся инверсией кривой доходности гособлигаций и продолжая настаивать на своём мнении о необходимости дальнейшего понижения процентной ставки. Пессимистичные оценки могут оказать краткосрочное негативное влияние на доллар.

В четверг, 10 октября, в США в 15:30 (мск) выйдут данные по инфляции за сентябрь. Аналитики ожидают, что в сентябре годовая инфляция в США составила 1,7%, также как и в августе. Напомним, что целевой уровень инфляции ФРС составляет 2% «или чуть ниже». Вышедшие данные, если совпадут с прогнозом, могут положительно повлиять на доллар.

Из других важных событий этой недели выделим следующие:

· Публикация опережающего индикатора – индекса уверенности инвесторов Sentix в еврозоне (понедельник, 7 октября, в 11:30 мск).

· Данные по рынку труда в Канаде за сентябрь (пятница, 11 октября, в 15:30 мск).

Ожидаем на текущей неделе курс доллара к рублю на уровне в 64-65,5 руб., а курс евро к рублю – на отметках в 70,5-71,5 руб. за евро; курс евро к доллару ожидается в рамках 1,088-1,095 доллара за евро.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»