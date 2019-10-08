ИАЦ «Альпари»: Рынок в плюсе, но покупатели осторожны

Российский рынок акций в понедельник завершает сессию в плюсе. Индекс МосБиржи вернулся в область 2718 пунктов и смотрится неплохо, и если хорошее биржевое настроение сохранится еще какое-то время, рублевый индикатор сможет вернуться к 2730 пунктам. Индекс РТС прошел к 1321 пункту и способен двинуться к 1330 пунктам, если валютная качка не смешает планы.

Сегодня в «зеленой» зоне фигурируют акции «Сургутнефтегаза» с повышением более чем на 2%. Однако этот рост пока не имеет особенного значения: бумага остается в «боковике» 34,04-37,00, и пока не пробита любая из его границ, боковой тренд сохранится актуальным.

Бумаги «Сбербанка» сегодня пробуют выбраться из-под давления и зацепиться за более-менее перспективные уровни. Акции торгуются по 226,91 руб., при закреплении над 227 руб. появятся шансы на продолжение подъема.

Акции «ПИКа» сегодня валятся вниз, корпоративных новостей не выходило, значит, бумагу двигает определенный стратегический интерес. Так это или нет, будет понятно в перспективе ближайшего времени, а пока стоит оставаться вне этих колебаний.

Рубль сегодня уступил иностранным валютам часть пятничного прироста. Доллар США к вечеру закрепился около 64,85 руб., и планка в 65,00 вновь не смотрится такой уж и несбыточной. Евро тоже подрос, взял рубеж в 71,30 руб., но здесь потенциал повышения выглядит все-таки ограниченным, краткосрочный коридор колебаний — 71,05-71,55.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»