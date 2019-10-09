ПСБ: Внешний фон активизировал продажи

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



Во вторник российский фондовый рынок возобновил снижение, чему способствовал негативный внешний фон. Основным поводом к подобной динамике выступила ситуация на западных фондовых площадках. Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,9%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 падали на 0,9% и 1% соответственно. Продажи в наших акциях поддержала и динамика рынка энергоносителей, где нефть марки Brent теряла порядка 0,2%. На таком фоне к 18.00 мск. индекс МосБиржи снизился на 0,3%, отступив в район 2710 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Магнита, ИнтерРАО и ТМК, потерявшие более 1,5%. Лучше рынка торговались Распадская и Полюс, рост которых составил 2,4% и 2,3% соответственно. Отметим, что днем ранее индекс МосБиржи вплотную приближался к цели снижения – уровню 2680 пунктов, после чего смог оттолкнуться от скорректированного среднесрочного восходящего тренда, построенного на минимумах декабря прошлого года и августа 2019 года, и продемонстрировать рост. В результате рынок скомпенсировал пятничные потери и приблизился к сопротивлению, расположенному на уровне 2730 пунктов. Однако сегодня продолжить позитивную динамику и протестировать эту отметку не получилось. Однако и снижение нашего рынка во вторник оказалось существенно меньше, ежели на западных площадках. Это говорит в пользу возможности активизации покупок в наших бумагах, в случае стабилизации внешнего фона.



На валютной секции Московской биржи рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар подтянулся на 0,4%, поднявшись в район 65,3 рубля, евро прибавил 0,3%, торгуясь чуть выше 71,4 рубля. После неудачной попытки роста на прошлой неделе, в начале этой американская валюта вновь предпринимает попытку продолжения восходящей динамики. В результате к вечеру вторника доллар вновь вернулся в диапазон 65 – 65,5 рубля, верхнюю границу которого так и не смог преодолеть неделей ранее. Вполне возможно, что на фоне негативной динамики рынка энергоносителей и слабости валют развивающихся рынков, на фоне снижения аппетита к рисковым активам, долларовые «быки» в ближайшие дни предпримут еще одну попытку пробоя сопротивления на уровне 65,5 рубля.