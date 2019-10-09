ПСБ: Индекс МосБиржи способен вернуться к минимумам начала текущей недели

Усилившаяся напряженность между США и Китаем в преддверии начала двухсторонних переговоров оказала негативное воздействие на динамику мировых фондовых индексов. Причиной послужило решение американского госдепа включить в «черный список» ряд крупных китайских технологических компаний и организаций из-за обвинений в нарушении прав уйгурских народов, этнических казахов и других представителей исповедующих ислам меньшинств, а также ограничение въезда на территорию США ряду якобы причастных к этому официальных лиц КНР. Американское правительство продолжает обсуждать ограничения инвестиций в Китай, что не добавляет оптимизма. На этом фоне в СМИ появились спекуляции о вероятном досрочном прекращении визита китайской делегации, что, впрочем, пока не подтвердилось. Что же касается европейских рынков, то они в том числе пострадали после заявлений премьер-министра Великобритании об отсутствии подвижек в переговорах с ЕС по Brexit.

Из важных событий вчерашнего дня отметим выступление главы ФРС Дж. Пауэлла, которой в очередной раз заверил участников рынка в готовности снижать ставу, если это потребуется, хотя текущие условия в американской экономике он назвал стабильными несмотря на снижение некоторых показателей. Также был дан сигнал о начале увеличения баланса регулятора для стабилизации ситуации на денежном рынке, но данные шаги будут носить технический характер, а не полноценное QE.

Вероятность снижения ключевой ставки возросла после неожиданного падения индекса потребительских цен в США на 0,3% в сентябре – наибольшее снижение с января (+0,1% в августе). Согласно фьючерсам на ставку рынок с вероятностью 80% ждет третье снижение в октябре, и дает 40% на снижение в декабре. Сегодня в центре внимания выход протоколов с последнего заседания Федрезерва, а настроение на рынках будут определять словесные интервенции представителей США и Китая.

Индекс МосБиржи на фоне неблагоприятной внешней конъюнктуры вчера не смог реализовать попытки к росту и завершил торги умеренным снижением. Сегодня индекс МосБиржи в отсутствие внутренних драйверов способен вернуться к минимумам начала текущей недели – район 2680-2700 пунктов. В случае улучшения внешнего фона рассчитываем на возвращение выше отметки 2700 пунктов. Дивидендные отсечки в акциях НЛМК, Новатэка и Полюс не окажут существенного влияния (снижение в пределах 0,1%).

Роман Антонов, ПАО Промсвязьбанк