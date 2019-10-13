Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Рост в рубле продолжается

13 октября 2019

Благоприятная внешняя конъюнктура сегодня все-таки сыграла в пользу рубля. Доллар и евро к середине дня на валютном рынке несколько просели, что было вполне ожидаемо, но для движения дальше нужны будут более веские причины.

«Американец» сейчас отступил к 64,18 руб., ближайшая промежуточная поддержка находится на отметке 64,05 руб., далее 63,95 руб. Евровалюта легко ушла под 71,00 руб. и торгуется в настоящее время по 70,77 руб. Здесь не исключена консолидация в пределах 70,65-71,05.

Нефть отскочила вверх после взрывов на иранском нефтяном танкере. Повод вполне себе спекулятивный, поэтому и рыночные реакции на него столь яркие. Баррель Brent не смог пока удержаться выше $60 и торгуется по $59,74, но пока повод есть, покупатели будут стараться вернуться выше и закрепиться там.

«Россиянин» не обращает особенного внимания на происходящее на вторичном рынке ОФЗ, равно как без ажиотажа остались и итоги аукциона по «длинным» фондам на этой неделе. Сектор долга смотрится стабильным, где-то присутствует точечный спрос, но в основном все спокойно. 

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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