ИК «Фридом Финанс»: Сезон отчетности вселяет в инвесторов уверенность

Вадим Меркулов, директор аналитического департамента ИК «Фридом Финанс»:

Фондовые индексы США завершили торги вторника в плюсе благодаря оптимистичной оценке инвесторами первых отчетов корпораций о квартальной прибыли. S&P500 прибавил 1,00% и закрылся на уровне трехнедельных максимумах 2995,68 пункта. Наибольшим ростом отметились сектора коммуникаций и финансов. Защитные сектора коммунальных услуг и потребительских товаров продемонстрировали снижение. Только два фактора обыграли вчера рынок – факторы роста и малой капитализации, который повысились на 1,08% и 1,10% соответственно.

В США был рассмотрен законопроект о поддержке демократично настроенных граждан в Гонконге. Против этого резко выступил Китай, который отметил возможность отмены ранее достигнутых договоренностей. На наш взгляд, принятие этого закона маловероятно, поскольку заключение масштабного соглашения о взаимной торговле с КНР значительно важнее для Вашингтона, чем поддержка оппозиции в Гонконге. Рынок негативно оценил данный законопроект, который, впрочем, не представляет реальную угрозу для расторжения договоренностей, хотя уменьшает вероятность заключения первой фазы сделки.

На этом фоне фондовые индекс АТР, кроме CSI 300, завершили сессию на положительной территории. Однако шанхайский индекс показал падение не только из-за событий вокруг Гонконга. Давление на него оказал вышедший накануне отчет МВФ, который ухудшил прогноз роста китайской экономики до 6,1% в 2019-м и до 5,8% 2020 году. Европейские индексы в легком минусе. Это отражает общее настроение инвесторов, которые ожидают результаты ближайших отчетов.

Безопасные активы в моменте перестали пользоваться спросом: доходность десятилетних облигаций США выросла до 1,73%, двухлетних — до 1,59%. Индекс волатильности опускался ниже 14 пунктов, но с открытием торгов в Европе вернулся к значению 14,14. Золото подорожало на 0,1%, но на общем фоне потери интереса к активу у инвесторов говорить о возврате выше 1500 пунктов в ближайшее время не приходится. Нефть теряет в цене 0,44%, реагируя на упомянутый доклад МВФ.

Из важной макроэкономической статистики сегодня стоит обратить внимание на данные по розничным продажам в сентябре. Ожидается повышение показателя на 0,3% после роста на 0,4% в августе, что по-прежнему сигнализирует о позитивном тренде в экономике. В случае публикации сильной отчетности и благоприятной статистике S&P500 способен превысить 3000 пунктов, в противном случае он вернется на уровень 15 октября.



Повышенный интерес инвесторов сегодня вызовет отчет Netflix, от которого мы ожидаем приятного сюрприза (см. обзор от 14 октября). Свои результаты также представят Bank of America, Bank of New York Mellon и US Bancorp. На наш взгляд, их показатели будут неоднозначными, поэтому говорить об определенном движении котировок после публикации не приходится. Отчет компании Abbott из сектора медицинских устройств ожидается умеренно позитивным, что поможет акциям компании сократить разрыв с индексом S&P500.

Техническая картина по индексу S&P500 улучшилась, но остается настораживающей. Показатели RSI и MACD выросли, что можно отнести к положительным моментам. В то же время разрыв снизу может привести к краткосрочному давлению. В среднесрочной перспективе ожидаем, что индекс широкого рынка будет колебаться между 2825-3025 пунктами.