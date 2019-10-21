ИАЦ «Альпари»: Рубль удержит пятинедельные пики в паре с долларом

Рубль укрепился в паре с долларом США к максимумам пяти недель, но продолжится ли это движение далее, большой вопрос. Пятница для «американца» закрылась на уровне 63,76 руб. (-0,55%). «Европеец» завершил сессию на отметке 71,19 руб. (-0,23%).

Внешняя конъюнктура к сегодняшнему утру умеренная. Заокеанские индексы закрыли предыдущие торги в минусе, Азия сегодня торговалась разнонаправленно, нефть под небольшим давлением, но это совсем не новость. Для рубля ключевым событием недели станет заседание ЦБ РФ в пятницу и его решение по ключевой ставке. Рынок ждет снижения показателя на 25 базисных пунктов, но не исключает резкого понижения на 50 б.п.

Техническая картина по паре доллар/рубль дает сигналы к скорому развороту тренда, но сегодня-завтра, судя по настрою инвесторов, все останется без принципиальных изменений.

Вероятный диапазон колебаний доллара на понедельник — 63,55-64,05 руб., евровалюты — 71,00-71,35 руб. Устойчивость «европейца» напрямую сейчас будет зависеть от того, что решат в отношении Brexit.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»