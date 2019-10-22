ИАЦ «Альпари»: Укрепление рубля в начале торгов приостановится

В ходе торгов понедельника котировки нефти существенно падали, однако к концу дня им удалось восстановиться, и день закончился для нефти несущественным снижением. Торги стартовали с отметки $58,9 за баррель марки Brent, а к полудню цена поднялась до $59,3. Затем последовало резкое снижение, к открытию американской сессии цена снизилась к $58,0, но к концу дня восстановилась до $58,7. На котировки черного золота давил рост отрицательного воздействия торговой войны США и Китая на глобальный рост и спрос на сырье. Утром вторника нефть умеренно снижалась к $58,6. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $58,0-59,2 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сократился до $58,0-59,9. Поздно вечером выйдет отчет Американского нефтяного института по запасам нефти. Напомним, что неделей ранее они выросли на 10,5 млн баррелей.

В понедельник основные западные индексы закрылись ростом. На этом благоприятном фоне вырос и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,30%, долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля вырос сильнее, на 0,73%. Среди лидеров роста – «Яндекс» (+6,57%) и «Татнефть» (+2,14%). Американский индекс Dow 30 вырос при этом на 0,21%. Утром вторника индексы стран АТР росли на 0,1-0,4%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 011 п., на 0,14% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утренний рост азиатских рынков задает благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги могут начаться умеренным ростом. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2735-2790 пунктов, по индексу РТС — 1350-1380 пунктов. Сегодня «РусГидро» опубликует финансовые результаты за девять месяцев, а «Полюс Золото» — за третий квартал. X5 Retail Group опубликует финансовые результаты по МСФО за третий квартал.

Вслед за рынком акций в понедельник укрепился и рубль. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 63,7300 руб. (-3 коп.), а европейская валюта снизилась до 71,0100 руб. (-18,5 коп.). Утреннее незначительное снижение нефтяных котировок может приостановить укрепление рубля в начале торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 63,1-64,4 руб., для европейской валюты он находится в пределах 70,3-71,7 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»