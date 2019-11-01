ПСБ: Новые максимумы и коррекция

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



По итогам торгов четверга российский фондовый рынок скомпенсировал часть роста, показанного днем ранее. Поводом к продажам послужила ситуация на внешних рынках. На рынке энергоносителей ближайший фьючерс на нефть марки Brent потерял порядка 0,7%, сделав существенный шаг к уровню 60 долларов за баррель. Также негативным фактором выступила динамика западных фондовых площадок. В Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,5%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 снизились на 0,8% и 0,6%. На таком фоне к 18.00 мск. индекс МосБиржи отступил на 0,7%, уйдя ниже 2900 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Татнефти, Сбербанка, Норильского никеля и МРСК ЦП, потерявшие более 1,5%. Лучше рынка торговались Полюс, Аэрофлот и Лукойл, рост которых составил 2,8%, 1,3% и 0,9% соответственно. В первой половине дня рынок смог установить новые исторические максимумы в районе 2936 пунктов, после чего ушел в коррекционное снижение. Отметим, что ухудшение настроений на внешних площадках активизировало фиксацию прибыли по спекулятивным длинным позициям в российских бумагах, что и стало причиной коррекции на нашем рынке. При этом, ближайшей поддержкой для индекса МосБиржи выступает уровень 2840 пунктов. Однако даже пробой этой поддержки будет укладываться в рамки коррекции. Говорить же о развороте и появлении потенциала для снижения на рынке можно будет лишь при пробое двойной поддержки в виде восходящего тренда-ускорения, берущего начало от декабря прошлого года, и уровня 2720 пунктов.



На валютной секции Московской биржи рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар подтянулся на 0,3%, торгуясь в районе 64 рублей, евро прибавил 0,1%, поднявшись до 71,3 рубля. Отметим, что в отсутствии внутренних факторов, способных оказать влияние на российскую валюту, на рубль в рамках сегодняшней сессии оказывали давление, как динамика валют развивающихся рынков, так и снижение на рынке энергоносителей. Однако он понес лишь умеренные потери. При этом долларовые «быки» предпринимают очередную попытку закрепиться выше сопротивления, расположенного на отметке 64 рубля. Если им это удастся, американской валюте будет открыта дорога в район 65 рублей.