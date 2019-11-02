ПСБ: Неделю закончили ростом

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



В пятницу российский фондовый рынок возобновил восходящую динамику на улучшении внешнего фона. Так, на хороших данных по рынку труда США, индексы Dow Jones и S&P500 в ходе первых часов торгов прибавили чуть менее 1%. В Европе к вечеру основные индексы подтягивались в пределах 0,9%. Также покупкам в наших акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавил боеле 1%, торгуясь выше 60,5 доллара за баррель. На таком фоне к 18.00 мск. индекс МосБиржи вырос на 1%, поднявшись выше 2920 пунктов. Лидерами торгов выступили Сургутнефтегаз и ТГК-1, прибавившие 5,8% и 2,3% соответственно. Хуже рынка торговались акции Аэрофлота и «префы» Транснефти, потерявшие более 2%. Несмотря на негативное начало неделе, к ее окончанию российский фондовый рынок смог установить новые исторические максимумы и закрепиться под ними. Отметим, что ближайшей поддержкой для индекса МосБиржи в текущий момент выступает уровень 2840 пунктов. При этом ближайший среднесрочный тренд, берущий начало от минимумов декабря прошлого года, проходит в районе 2730 пунктов. В сложившихся обстоятельствах можно говорить о сохранении позитивной технической картины на нашем рынке и возможности для продолжения роста.



На валютной секции Московской биржи рубль уверенно укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар упал на 1,1%, торгуясь ниже 63,5 рубля, евро снизился на 0,9%, уйдя ниже 71 рубля. Отметим, что рост спроса на риск поддержал российскую валюту. В результате доллару не удалось закрепиться выше важного сопротивления, расположенного на уровне 64 рубля. Учитывая внешний позитив, часть игроков в преддверии длинных выходных могла предпочесть сократить объем длинных позиций в американской валюте на опасениях ее дальнейшего ослабления, что и стало стимулом к откату доллара ниже 63,5 рубля. При этом, пара USD/RUB установила минимумы более чем за три месяца. В текущий момент ближайшими поддержками для американской валюты могут выступать уровни 63,2 и 62,5 рубля. У этих отметок «быки» могут попробовать вернуть себе инициативу и начать волну восстановления в долларе.