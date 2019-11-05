ИАЦ «Альпари»: Рубль и нефть будут расти на благоприятном внешнем фоне

В понедельник нефть продолжила свой рост, начатый еще в минувшую пятницу. Торги новой недели стартовали вблизи отметки $61,3 за баррель марки Brent. После непродолжительного и неглубокого снижения к $61,1 цены перешли к росту, пробили сопротивление на $62,1 и в американскую сессию достигли $62,6 – максимального значения с 24 сентября. К концу торгов цена скорректировалась к $61,9. Торги вторника начались ночью со снижения до $61,7, но к утру цена восстановилась до $62,0, оказавшись чуть выше уровня вчерашнего закрытия рынка. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $61,4-62,6 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, после вчерашнего пробития сопротивления на $62,1 расширился до $59,1-68,7. В ночь со вторника на среду выйдет отчет Американского нефтяного института по запасам нефти. Напомним, что неделей ранее они выросли на 0,6 млн баррелей.

В понедельник российский фондовый рынок был закрыт в связи с праздничным днем, а в пятницу он успел продемонстрировать существенный рост. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 1,26%, лишь немного не дотянув до исторического максимума, установленного в четверг. Долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля вырос сильнее, на 2,29%. Среди лидеров роста – «Сургутнефтегаз» (+7,57%) и «М.Видео» (+5,5%). В понедельник большинство мировых индексов продолжило рост, американский индекс Dow 30 вырос при этом на 0,42%, обновив исторический максимум. Утром вторника индексы стран АТР дружно росли на 0,1-1,8%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 082 п., на 0,21% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня, также продолжая бить исторические рекорды. Утренний рост нефтяных котировок и азиатских рынков задают весьма благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги начнутся ростом. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2905-2965 пунктов, по индексу РТС — 1445-1475 пунктов. Сегодня финансовую отчетность по МСФО за третий квартал опубликует «Полюс».

Вслед за акциями, в пятницу укрепился и рубль. По итогам дня на МосБирже, доллар подешевел до 63,5400 руб. (-59 коп.), обновив минимумы с конца июля, а европейская валюта снизилась до 70,9525 руб. (-55,25 коп.). Рост нефтяных котировок приведет к продолжению укрепления рубля в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 62,9-64,2 руб., для европейской валюты — 70,2-71,7 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»