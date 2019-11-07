Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 7 ноября: 3 043,1899 руб/1 г золота и 36,8900/1 г серебра ЦБ РФ с 7 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 043,1899 руб.

1 грамм серебра - 36,8900 руб.

1 грамм платины - 1 897,2000 руб.

1 грамм палладия - 3 632,8999 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 16,3701 р. (0,54%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0900 р. (0,24%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 6,1300 р. (0,32%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,1200 р. (0,03%) .

dims

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/ СИА /

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