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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 7 ноября: 3 043,1899 руб/1 г золота и 36,8900/1 г серебра

7 ноября 2019
ЦБ РФ с 7 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 043,1899 руб.
  • 1 грамм серебра - 36,8900 руб.
  • 1 грамм платины - 1 897,2000 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 632,8999 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 16,3701 р. (0,54%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0900 р. (0,24%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 6,1300 р. (0,32%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,1200 р. (0,03%).

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