ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2980-3010 пунктов

Российские фишки утром в пятницу торгуются в минусе. Соответственно индекс МосБиржи и долларовый индекс РТС – в красной зоне. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2980-3010 пунктов.

Вчера индекс Мосбиржи взял наш таргет 3000 пунктов, сегодня он торгуется немного ниже данного уровня. Фундаментальный анализ в 2019 году работает как часы, вспоминается золотое время 2005-2007 гг. Мы думаем, что фиксировать прибыль и ехать в Сочи или на зарубежные южные моря тратить заработанное в 2019 еще рано. Предпосылки для роста российского рынка акций будут действовать вплоть до католического Рождества. Нефть сорта Brent торгуется по $61,89, теряя 0,69%. Российский рубль торгуется в минусе. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль – 63,5-63,8, евро/рубль - 70,2-70,5. Евро/доллар – 1,105.

Мировой долг, государственный и частный, достиг рекордного показателя $188 трлн, что составляет 230% мирового ВВП, сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. По ее словам, две трети всей задолженности лежит на частном секторе. Таких цифр планета не видела со Второй мировой войны. Государственный долг при этом достиг максимума с 1980-х годов. Среди потенциальных современных угроз Георгиева назвала торговые войны, неопределенную ситуацию с Brexit, а также геополитические риски. Чтобы избежать проблем, Георгиева предложила более аккуратно относиться к заимствованиям, делая большую ставку на инвестиции. По ее словам, долговая практика должна быть максимально открытой и контролироваться государственными органами. На фоне отрицательных ставок аккуратно относиться к заимствованиям вряд ли получится. А вот списание долгов – сценарий, который очень вероятен. Именно этому процессу вероятно Трамп даст старт после выборов, дело дедушки Ленина живее всех живых.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»