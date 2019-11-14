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ИАЦ "Альпари": К вечеру хандра снова накрыла рынок

14 ноября 2019

К вечеру четверга отечественный рынок ценных бумаг снова в миноре. Это происходит на фоне довольно ровной внешней конъюнктуры и росте нефтяных котировок. Биржевые настроения сегодня изменились неожиданно, причем вниз индексы явно тянут «тяжеловесы».

Индекс МосБиржи отступил сегодня к 2910 пунктам, и пробить 2900 ничего не стоит. Ближайший уровень поддержки располагается на отметке 2905, под ней - 2890 пунктов. Индекс РТС сполз к 1430 пунктам и способен просесть вплоть до 1415 пунктов.

Акции «Газпрома» сегодня среди лидеров снижения. Бумаги падают пятый день подряд и уже приблизились к минимумам с 29 октября, области 245 руб. Падение может приостановить область 240-243 руб., и если это удастся, рынок попробует откупить далее часть продаж.

Бумаги «ММК» и «НЛМК» тоже в «красном» на фоне снижения стоимости металлов на мировом рынке. Здесь же проседает и «Мечел».

Акции «Аэрофлота» подрастают, но этого пока недостаточно для того, чтобы вырваться из-под давления, которое по-прежнему тянет бумагу к 103,50 руб. Локально ситуация может поменяться, если инвесторам удастся закрепиться чуть выше 105,00.

Рубль к вечеру выглядит неплохо, укрепляясь в парах с иностранными валютами. Сырьевой фактор играет здесь свою роль, что неплохо. Доллар США сегодня спустился к 64,12 руб., но колебания в пределах 63,85-64,25 никого не удивят. Евро/рубль тоже под прицелом «медведей» и снижается к 70,53 руб. Инструмент может остановиться в падении возле 70,25 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


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