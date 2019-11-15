ИАЦ «Альпари»:Новости о торговой сделке между США и Китаем поддержали евро

В четверг, 14 ноября, торги по евро завершились ростом на 0.14%. Евро обновил против доллара США недельный минимум и перед закрытием американской сессии обновил дневной максимум. Резкий рост основных валют вызвало заявление советника по экономическим вопросам Белого дома Ларри Кудлоу. Он сообщил, что сделка c Поднебесной близка к завершению. Дело в том, что в последние дни сделка была на грани срыва, потому что Китай просит отменить пошлины, а США настаивают на их сохранении. Подробности никто не раскрывает, поэтому инвесторам и спекулянтам приходится додумать.

Запланированная статистика (GMT +3):

13:00 еврозона опубликует индекс потребительских цен за октябрь и сообщит об изменении сальдо баланса внешней торговли за сентябрь.

16:30 в Канаде выйдут данные по изменению объема операций с иностранными ценными бумагами за сентябрь, в США – данные об изменении розничных продаж за октябрь, индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за ноябрь, индекс цен на импорт за октябрь.

21:00 Baker Hughes опубликует отчет по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Текущая ситуация:

Вчерашние ожидания по рынку полностью оправдались. Курс евро/доллар снизился до 1,0989 (прогноз был 1,0991). На моргах в Азии максимум зафиксирован на уровне 1,1030. Покупатели пробили верхнюю линию нисходящего канала. Тренд быстро не разворачивается, поэтому для начала жду возврат цены к пробитой линии. Балансовая линия (1,1011) выступает поддержкой. Вчерашний прогноз сделал по цвету серым, т.к. пробой линии отменил снижение до 1,0965. Сейчас слежу за тем, какая будет поступать информация по сделке между Китаем и США, а как будут вести себя продавцы перед американской сессией.

Так как покупатели зацепили стопы за 1,1020, то по идее сейчас откаты должны хорошо выкупаться. Если этого не произойдет и активность покупателей снизится, а продавцов увеличится, то на горизонте опять замаячит уровень 1,0965.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»