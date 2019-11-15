ИК «Фридом Финанс»:S&P500 попробует подняться выше 3100 пунктов

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Американские индексы на протяжении всей сессии 14 ноября не уходили далеко от равновесных значений, хотя держались преимущественно в отрицательной области. Лишь под конец дня S&P500 вышел в плюс, зафиксировав очередной рекорд, а Dow и Nasdaq все же немного упали. Технологический сектор выглядел слабее других из-за падения акций Cisco, тогда как лидерами оказались защитные сектора, в частности сектор недвижимости. Сезон корпоративных отчетностей за третий квартал подходит к концу, примерно три четверти компаний S&P 500 зафиксировали прибыль выше ожиданий.

Большинство ведущих фондовых площадок мира торгуется сегодня в зеленой зоне благодаря признакам прогресса в торговых переговорах Китая и США. Экономический советник президента США Ларри Кудлоу заявил, что стороны близки к заключению соглашения. Противоречивые сигналы, касающиеся этой темы, в течение неделе заставляли трейдеров волноваться по поводу перспектив заключения первой фазы сделки. Повышение вероятности этого события способствует позитиву на рынках.

Японский индекс Nikkei прибавляет 0,7%, гонконгский Hang Seng в слабом плюсе, однако шанхайский CSI 300 ушел вниз, несмотря на неожиданное смягчение монетарной политики Народным Банком Китая. Европейские площадки растут благодаря оптимистичным ожиданиям в отношении заключения Пекином и Вашингтоном внешнеторгового соглашения. Тем не менее Дональд Трамп все еще не принял окончательного решения по поводу импортных тарифов для европейского автопрома, что создает риски для местных производителей.

Спрос на безопасные активы слабеет. Облигации теряют в цене. Доходность 10-летних казначейских бондов США колеблется у 1,85%. Золото снижается к $1460 за унцию. Нефть марки Brent поднимается к $63 за баррель. Таким образом, аппетит к риску присутствует. Ожидаем, что индекс S&P500 попробует подняться выше 3100 пунктов, однако для закрепления на этом уровне необходимы серьезные драйверы, которых пока не просматривается.

Из макроэкономической статистики сегодня стоит обратить внимание на данные по розничным продажам и промышленному производству за октябрь. Ожидается замедление роста розничных продаж по сравнению с летними показателями. Сохранение положительной потребительской активности — главное условие для продолжения роста экономики, так как другие компоненты ВВП США переживают спад. Промпроизводство, согласно консенсусу, продолжило снижаться в октябре. Дополнительное давление на индекс промпроизводства оказывает и забастовка в GM.

Техническая картина по S&P500 сигнализирует о назревании краткосрочной коррекции, после которой индекс может предложить рост. Показатель RSI приблизился к значениям перекупленности, мешая рынку двигаться вверх. Момент слабеет, что видно по снижающемуся показателю MACD. Рост обеспечивается защитными секторами, а это свидетельствует об осторожном настрое инвесторов. Возможно, для сохранения шансов на продолжение ралли индексу необходимо выйти из зоны перекупленности, поэтому он может опуститься до 3065 и далее до 3025 пунктов. Для возобновления ралли S&P500 необходимо удержаться выше этих уровней поддержки.