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Курсы валют ЦБ РФ на 15 ноября: 63,8881 руб/доллар США и 70,4111 руб/евро

15 ноября 2019
ЦБ РФ с 16 ноября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 63,8881 руб.
  • 1 евро - 70,4111 руб.
  • 10 китайских юаней - 91,1099 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,3220 р. (0,50%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,2650 р. (0,37%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,3575 р. (0,39%).

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