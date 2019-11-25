ИК «Фридом Финанс»: Газпром продал акции в одни руки

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:



Торговая динамика была разнонаправленной. Лидерами роста среди наиболее ликвидных бумаг стали акции Мосбиржи (+2,41%). Лидерами снижения стали акции Распадской (-1,77%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 64.



Газпром (-0,93%) продал пакет своих акций. Компания остро не нуждается в деньгах, даже после отказа от размещения еврооблигаций. Сейчас хорошее время для продажи бумаг. Дисконт, на наш взгляд, соответствует размеру пакета, а то, что акции не распылены, снижает риски перепродажи их в рынок, что вызвало бы коррекцию. Сохраняем рекомендацию «держать», цель — 280 руб.



Торговая идея: Башнефть (-0,22%). ТР 2050 рублей. Акции отскочили от уровней поддержки, драйвером является рост цен на нефть и увеличение доходов от продажи нефтепродуктов.



Ожидаем боковую динамику. На локальном рынке в фокусе нет заметных событий. Прогноз по индексу Мосбиржи: 2930-2960 п. Ожидания по паре USD/RUB: 63,50-64,50.

