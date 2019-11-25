Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 25 ноября: 3 013,7000 руб/1 г золота и 35,0100/1 г серебра
25 ноября 2019
ЦБ РФ с 23 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 013,7000 руб.
- 1 грамм серебра - 35,0100 руб.
- 1 грамм платины - 1 866,0200 руб.
- 1 грамм палладия - 3 625,5400 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
1,3601 р. (0,05%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,1200 р. (0,34%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
5,9500 р. (0,32%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
4,7600 р. (0,13%).
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