ИАЦ "Альпари": Оптимизма на мировых рынках все больше

Во вторник нефтяные цены умеренно выросли. Торги стартовали с отметки $62,6 за баррель марки Brent. В течение дня цена опускалась к $62,4, в конце дня поднималась до $63,2, а завершила день вблизи $63,0. Поддержку рынку оказывали надежды на торговое соглашение между США и Китаем.

Вышедший ночью отчет Американского нефтяного института показал рост запасов нефти за неделю на 3,6 млн. баррелей после роста на 6,0 млн. баррелей неделей ранее. Утром среды «черное золото» торговалось с едва заметным повышением, вблизи $63,1 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent $62,4-$63,3 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $59,6-$63,3. Возможное пробитие сопротивления на $63,3 откроет дорогу для роста цены в направлении $68,7. Сегодня данные по изменению запасов нефти опубликует Управление энергетической информации США. Ожидается их снижение за неделю на 0,3 млн. баррелей после роста на 1,4 млн. баррелей неделей ранее.

Основные европейские фондовые индексы закрылись во вторник разнонаправленно, а американские продолжили обновлять исторические максимумы. Российский рынок на этом фоне снизился. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,84%, долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля снизился сильнее, на 0,94%. Среди лидеров снижения – «М.Видео» (-2,81%) и «Сургутнефтегаз» (-2,57%). Американский индекс Dow 30 при этом вырос на 0,2%.

Сегодня утром рынки стран АТР не смогли определиться с общим направлением. Австралия и Япония росли, Шанхай и Гонконг снижались. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3145 п., на 0,05% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня, продолжая обновлять исторический максимум. Неопределенность на азиатских рынках и отсутствие выраженной динамики нефти задает нейтральный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги начнутся вблизи значений вчерашнего закрытия.

Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2900-2960 пунктов, по индексу РТС — 1425-1455 пунктов. Сегодня финансовую отчетность по МСФО за третий квартал опубликуют банк «Санкт-Петербург», АФК «Система» и «Акрон».

Вслед за рынком акций во вторник умеренно снизился и рубль. По итогам дня на Московской бирже, доллар подорожал до 63,9500 руб. (+1 коп.), а европейская валюта выросла до 70,5050 руб. (+7,5 коп.) Утренний «боковик» на рынке нефти приведет сегодня к нейтральному началу торгов рублем. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 63,3-64,6 руб., для европейской валюты находится на отметках 69,8-71,2 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»