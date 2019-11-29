Комментарии

ИАЦ "Альпари": Рубль в декабре стабилен, но Минфину милее доллар

29 ноября 2019

Декабрь месяц традиционно считается плохим для рубля. Есть много традиционных факторов ослабления рубля в декабре — часть россиян едет за рубеж, людям выплачивают тринадцатую зарплату, бонусы. Однако, прежде всего, на рубль будет влиять общая динамика валют emerging markets. А здесь многое будет зависеть от ожиданий в отношении монетарной политики ФРС США и торговых отношений США с Китаем. Не последнюю роль сыграет и приток капитала на российский рынок акций, который в текущем году стал самым доходным в мире.

В текущей ситуации я не вижу причин говорить о серьезном ослаблении или серьезном укреплении российского рубля. Нефть находится на комфортном уровне, инфляция снижается, свои основные сбережения россияне хранят в рублях. Сейчас не 2014 год, валютный кризис уже подзабылся. Поэтому, я думаю, что мы закончим год примерно на текущих уровнях.

В заключение стоит сказать, что если бы не ругаемое всеми бюджетное правило и закупка валюты Минфином, курс был бы на уровне 50 руб. за доллар. Российские монетарные власти делают громкие патриотические заявления, призывая россиян вкладывать в национальную валюту. Однако по факту мы видим, что Минфин России покупает иностранную валюту, доверяя доллару.

Заседание Банка России состоится 13 декабря. Вероятно, ключевая ставка будет снижена с 6,5% до 6,25%. Данное снижение стоимости денег уже учтено в курсе российского рубля.

На исходе 2019 года мы должны ориентироваться на таргет в 63-65 руб. за доллар США.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

«Солид Банк» провел семинар в Иркутске
Кредит или облигации: что выгоднее бизнесу?
«Кризис будет. Вопрос – когда?»
Солид Банк провел в Иркутске семинар для предпринимателей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги