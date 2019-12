«Открытие»: Китай и США пока не спешат успокаивать рынки

Андрей Кочетков, ведущий аналитик брокерской компании банка «Открытие»

По итогам торгов 3 декабря индекс МосБиржи упал на 1,29%, до 2883,48 п., а индекс РТС на 1,31%, до 1414,06 п. Торговая война продолжает разрушать оптимизм. Одной из идей импортных пошлин США является возвращение американских предприятий на родину. В данном контексте затягивание переговоров становится вполне объяснимым явлением. Соответственно, можно не удивляться тому, что Д. Трамп вполне спокоен, когда говорит о возможности перенести сроки подписания торгового соглашения на время после президентских выборов. Новая неделя открыла очередные горячие точки на торговой карте мира. Накануне Д. Трамп объявил о возвращении пошлин на сталь и алюминий для Аргентины и Бразилии, которые, по его мнению, намеренно ослабляют свои валюты, чтобы создать преимущества для своих экспортёров. Франции также грозят пошлины на $2,4 млрд экспорта в ответ на принятие цифрового налога, который затрагивает интересы крупнейших интернет-компаний США. Подобные действия также могут быть применены против других стран. И, наконец, в США готовят ответ на практику субсидирования Airbus. Более того, импортные пошлины могут быть приняты с вполне официальным одобрением ВТО. К вечеру вторника падали все рынки. Число бумаг с положительной динамикой на российском рынке можно было пересчитать на пальцах одной руки. В частности, среди них оказались Polymetal (+2,5%) и «Полюс» (+1,61%). Впрочем, в этом ничего удивительного нет, так как разогрев торговой войны немедленно актуализировал спрос на золото. Среди самых слабых преобладали представители электроэнергетики и сталелитейной отрасли. Впрочем, «Газпром» также потерял около 2,41%, что оказало наиболее сильное воздействие на индекс МосБиржи. К слову говоря, сама «Московская Биржа» (-2,25%) сообщила о падении объёмов торгов в ноябре на 10%. По итогам прошедшей сессии объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 56,001 млрд рублей. Печальным является то, что индекс закрылся ниже 2900 п. отметки, что усиливает сигналы на продолжение коррекции с движением в сторону 2800-2820 пунктов.

Рубль был более устойчивым, чему способствовал ряд факторов. Во-первых, Минфин и ЦБ обсуждают возможность сокращения отложенных закупок валюты. Ведомство предлагает заморозить около 1 трлн рублей в пользу будущих трат ФНБ и на этом закрыть тему реализации средств, которые ЦБ аккумулировал в течение нескольких месяцев, когда пытался бороться с ослаблением россиянина в II полугодии 2018 года. Также можно вспомнить о заявлениях главы ЦБ Э. Набиуллиной, что регулятор пока не находит оснований для пересмотра нейтральных ставок. Для спекулянтов это негативная новость, но она также говорит долгосрочным инвесторам о том, что российский рынок ОФЗ сохранит свою высокую доходность. В среду Минфин предложит инвесторам ОФЗ-Ин 52002 с погашением 2 февраля 2028 года и ОФЗ-ПД выпуска 26228 с погашением 10 апреля 2030 года. Оба выпуска будут предложены в объёме доступных для размещения остатков. Возможно, что рубль заранее стал готовиться к данному событию, так как коррекция доходностей сделала эти бумаги чуть более интересными. К вечеру вторника доллар слабел на 0,05% до 64,145, а евро на 0,05% до 71,105.

Индексы США завершили торги в минусе, а больше всех пострадал Dow Jones, потерявший более 1,0%. Перспектива продления торговой войны США и Китая до конца 2020 года негативно отражается на акциях американских экспортёров. К примеру, бумаги производителя строительной и горной техники Caterpillar Inc. подешевели на 2,03%, а Apple Inc. на 1,78%. В финансовом секторе потери проявились на фоне резкого падения доходностей казначейских обязательств США. По 10-летним бумагам она упала до 1,715%, хотя ещё днём ранее доходила до 1,85%. Бумаги Bank of America подешевели на 1,76%, а JPMorgan Chase & Co. на 1,29%. По итогам дня DJIA упал на 1,01% до 27502,81 п., а S&P 500 на 0,66% до 3093,20 п.

Рынки азиатского региона продолжили снижение. Австралийский S&P/ASX 200 вновь был самым слабым, теряя более 1,4%. Естественно, что основные потери принёс сектор базовых материалов, где бумаги BHP Billiton теряли более 2,5%. Кроме того, индекс PMI в сфере услуг Австралии упал до 49,7 п. в ноябре с 50,1 п. в октябре. Японские индексы также реагировали на укрепление иены, которая штурмовала уровень 108,6 за доллар. Слова Д. Трампа о возможной задержке с подписанием торгового соглашения оптимисты рассматривают в качестве тактического хода на переговорах, но они могут оказаться предупреждением. Fox News сообщает, ссылаясь на свои источники, что Белый дом всё же планирует повысить тарифы на китайский экспорт в США с 15 декабря. Если это произойдёт, то, по сути, весь переговорный цикл необходимо будет начать с самого начала. Чуть не единственным позитивом в утренние часы был китайский PMI в сфере услуг от Caixin, который вырос в ноябре до 53,5 п. с 51,1 п. в октябре. К 8:40 мск NIKKEI 225 - 23144,02 п. (-1,01%), Hang Seng - 26125,92 п. (-1,01%), Shanghai Composite - 2873,89 п. (-0,37%).

Нефть сохраняла позитивную динамику. По данным API, на неделе, завершившейся 29 ноября, коммерческие запасы нефти в США упали на 3,7 млн бар. Запасы бензина выросли на 2,9 млн бар., а дистиллятов на 794 тыс. бар. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждали сокращение запасов нефти на 0,7 млн бар., а также рост запасов бензина на 2,7 млн бар. и дистиллятов на 0,46 млн бар. Кроме того, основной идеей на рынке остаётся возможное расширение ограничений на добычу нефти в OPEC+. Министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан сообщил, что данная идея поддерживается рядом ключевых членов соглашения. Загадкой пока остаётся позиция РФ, так как министр энергетики А. Новак заявил о том, что Москва ещё не выработала окончательную позицию по данному вопросу. К 9:00 мск Brent - $61,26 (+0,72%), WTI - $56,48 (+0,68%), Золото - $1485,9 (+0,10%), Медь - $5792,67 (+0,17%), Никель - $13205 (-1,27%).

Индекс доллара подрастал на 0,04% до 97,77 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 1,73%. К 9:00 мск пара EUR-USD - $1,108 (-0,05%), GBP-USD - $1,299 (+0,01%), USD-JPY – 108,6 (-0,02%).

Следующие макроэкономические события запланированы на среду:

12:00 мск индексы деловой активности в сфере услуг еврозоны и сводный индикатор (до этого выйдут аналогичные показатели по отдельным странам);

12:30 мск индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании;

16:15 мск данные ADP Services по занятости в частном секторе американской экономике (ожидается 140 тыс. новых рабочих мест);

17:45 мск индекс деловой активности в сфере услуг США и сводный индикатор от Markit;

18:00 мск индекс ISM США в непроизводственной сфере;

18:00 мск решение по ставке Банка Канады (ожидается, что ставка останется на уровне 1,75%);

18:30 мск отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов.

Внешний фон остаётся негативным. Накануне индекс МосБиржи закрыл день ниже отметки 2900 пунктов, что подтверждает краткосрочную негативную тенденцию. После тревожных заявлений накануне Китай и США пока не спешат успокаивать рынки, что усиливает ожидания срыва текущего цикла переговоров. Впрочем, это нельзя считать неожиданностью, так как Д. Трамп не был готов отменить импортные пошлины для Китая. Соответственно, торговая война продолжается и продолжается её разрушительное влияние на мировую экономику. На этом фоне российский рынок может продолжить коррекцию в сторону поддержки 2800-2820 пунктов по индексу МосБиржи.