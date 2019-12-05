ИАЦ «Альпари»: Нефть и бонды вытянули рынок в плюс

В среду на российский рынок вернулись покупатели. Их не очень много, но после вчерашней распродажи и этим единицам на площадке рады. Индекс МосБиржи восстановился к 2902 пунктам, но без позитива извне выше не двинется. Индекс РТС отыграл предыдущее снижение и вернулся к 1431 пункту, ближайшее время может провести в пределах 1420-1440 пунктов.

Минфин РФ, проводивший сегодня традиционные «по средам» аукционы по размещению ОФЗ, продал бонды вполне результативно. Например, выпуск 26228 привлек 13 млрд рублей при спросе 19,6 млрд рублей. ОФЗ-ИН 52002 распродали на 30 млрд рублей, спрос составил 69,4 млрд руб. Фактически, рынок настроен неплохо, интерес к риску проявлен и реализован, и все довольно ровно.

Рубль к вечеру начал укрепление в парах с иностранными валютами. Это явное последствие новой волны ралли в нефти - баррель Brent дорожает сейчас на 3,5% и стоит $62,92. Разгону сырье обязано комментариям Ирана о том, что на стартующей завтра встрече ОПЕК+ стороны могут договориться о продлении соглашения по заморозке нефтяной добычи. Доллар США отступил к 63,89 руб. и может проторговаться в ближайшее время в пределах 63,75-64,10 руб. Евровалюта выглядит чуть более спокойной, торгуется по 70,98 руб. и способна завтра оставаться в границах 70,80-71,25 руб.

Бумаги «М.Видео» сегодня снова среди лидеров спроса с подъемом на 4,7%. Здесь идет обновление максимумов на 544 руб., и не исключено, что сохранение импульса уведет акцию к 550 руб.

К вечеру ожила «нефтянка», которую вытянуло в плюс сырьевое ралли. На таком фоне акции «Сургутнефтегаза» прервали снижение и консолидируются возле 43,60 руб. О завершении нисходящего тренда и развороте сможем говорить, если увидим закрепление бумаги выше 45,50 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»