ИК «Фридом Финанс»: S&P500 способен сделать преодолеть отметку 3110 пунктов

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Торги 3 декабря фондовые индексы завершили в минусе. Повод для этого дал президент Дональд Трамп, заявивший, что, возможно, стоило бы отложить заключение внешнеторгового соглашения с Китаем до президентских выборов в ноябре 2020 года. S&P500 опустился на 0,66%, до 3093,2 пункта, отойдя от сессионных минимумов. Лидерами падения стали циклические секторы энергетики, финансов, промышленности и дискреционных товаров, потерявшие более 1%.

Мировые фондовые площадки предпринимают попытку разворота вверх после очередных сообщений о прогрессе в торговых переговорах Китая и США. Источники Bloomberg сообщили, что КНР и США близки к достижению договоренностей по отмене некоторых тарифов в готовящейся первой части сделки, несмотря на противоречия. В то же время политические разногласия между Пекином и Вашингтоном сохраняются, что ухудшает перспективы благополучного завершения торговой войны. Так, американские парламентарии приняли законопроект, предусматривающий возможность введения санкций против китайских чиновников за репрессии в отношении уйгурского населения в регионе Синцзянь.

Азиатские фондовые индексы остаются в минусе, отыгрывая вчерашнее падение на американской бирже. Японский Nikkei снизился на 1,05%, гонконгский Hang Seng упал на 1,25%, Шанхайский индекс CSI 300 теряет символические 0,03%. Поддержку китайским активам могло оказать решение Народного Банка Китая ослабить юань. Однако этот шаг способен усилить конфронтацию с США. Европейские площадки открылись в плюсе, а на новостях с торговых переговоров между КНР и США рост ускорился и индексы поднялись выше 1%. Дополнительный положительный импульс рынкам Старого Света придала позитивная динамика индекса деловой активности в секторе услуг еврозоны.

Спрос на безопасные активы ослаб. Облигации теряют в цене. Доходность 10-летних казначейских бондов США торгуется у 1,75%. Золото снижается к $1470 за унцию после вчерашнего роста. Нефть марки Brent поднялась выше $62,5 за баррель на ожиданиях, связанных с предстоящей 5-6 декабря встречей ОПЕК. Инвесторы ждут как минимум продления соглашения о сокращении добычи до середины 2020-го. При этом есть информация, что уже утвержденные лимиты добычи могут быть дополнительно сокращены, что способствует росту цены на нефть. После очередного падения индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии способен сделать попытку подняться до 3110 пунктов.

Из макроэкономической статистики сегодня стоит обратить внимание на индекс деловой активности в непроизводственном секторе США от ISM. Ожидается небольшое снижение показателя. В то же время он остается на уровнях, свидетельствующих о продолжении экономического роста, поэтому резкая негативная реакция рынка на релиз маловероятна.

До открытия основных торгов сегодня отчитается Campbell Soup. Предположительно компания продемонстрирует снижение выручки и прибыли из-за слабого спроса. Инвесторов будут интересовать ход реализации стратегии по продаже активов, которая должна завершиться в первой половине 2020 года. Позитивные комментарии менеджмента относительно дальнейших планов могут положительно повлиять на акции CPB.

Техническая картина по S&P500 остается смешанной. Тень вчерашней свечи указывает на то, что падение активно выкупают. Индекс RSI остался выше 50, что ставит под вопрос дальнейшее движение вниз. Сегодня индекс широкого рынка может попытаться закрыть образовавшийся вчера гэп до 3111 пунктов. При этом показатель MACD остается подавленным, что можно отнести к негативным моментам. Не исключены также сценарии с консолидацией S&P500 у 3070 при повышенной волатильности или с продолжением падения до 3025 пунктов. В случае закрепления индекса выше указанных уровней рост может возобновиться.