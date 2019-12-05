ИК «Фридом Финанс»: Неопределенность загнала S&P500 в узкий коридор

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Фондовые индексы США немного восстановились 4 декабря после неудачного начала месяца, благодаря оптимистичному настрою инвесторов. Позитив поддержали сообщения Bloomberg и уверения Трампа в том, что переговоры с Китаем о предварительном соглашении успешно продвигаются. S&P500 прибавил 0,63%, немного отступив с максимальных значений сессии, и закрылся на уровне в 3112,76 пункта. Ралли возглавил энергетический сектор, драйвером для которого стал взлет цен на нефть.

Мировые фондовые площадки торгуются в неуверенном плюсе на фоне сообщений о прогрессе в торговых переговорах Китая и США. Инвесторы надеются на перенос или отмену введения новых импортных пошлин на китайские товары, запланированное на 15 декабря. По мере приближения этой даты нервозность усиливается, что приводит к повышению волатильности. Деталей готовящейся сделки немного, источники, заявляющие о прогрессе в переговорах анонимны. Это создает неопределенность для трейдеров.

Азиатские фондовые индексы торгуются в плюсе, отыгрывая вчерашний рост на американских площадках. Японский Nikkei и гонконгский Hang Seng прибавляют более 0,7%, шанхайский CSI 300 поднялся на 0,6%. Европейские площадки открылись умеренно позитивно.

Спрос на безопасные активы возвращается. Облигации сегодня растут в цене. Доходность 10-летних казначейских бондов США колеблется у 1,77%. Золото поднимается выше $1475 за унцию. Нефть марки Brent корректируется после скачка вверх накануне, оставаясь у $63,7 за баррель перед заседанием ОПЕК, стартующим сегодня. Инвесторы ждут как минимум продления соглашения об ограничении добычи до середины 2020 года. К тому же появились сообщения о возможном сокращении лимитов, и это способствует росту цены на нефть. Аппетит к риску невысок. Ожидаем, что индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии будет двигаться в диапазоне 3100-3120 пунктов в отсутствие негативных сигналов.

Значимой макроэкономической статистики сегодня не запланировано.

До открытия рынка сегодня отчитаются Dollar General (DG), Kroger (KR), Tiffany&Co (TIF) и Ulta Beauty (ULTA). Dollar General рассчитывает на рост продаж, но инвесторов в первую очередь интересует, как повлияло на результаты ритейлера введение импортных пошлин на китайские товары. Tiffany готовится к поглощению французским люксовым гигантом LVMH, поэтому ожидаемое увеличение продаж вряд ли окажет влияние на ее котировки. Сеть супермаркетов Kroger прогнозирует снижение EPS, однако сохраняющийся рост выручки и планы по трансформации бизнеса могут придать положительный импульс ее бумагам. Ulta Beauty предполагает увеличение выручки, что способно поддержать котировки. Однако ожидаемое снижение прибыли омрачает перспективы.

Техническая картина по S&P500 остается смешанной. Индекс вчера вырос с гэпом, что может поставить под вопрос дальнейшую повышательную динамику. Показатель MACD остается подавленным, что также относится к негативным моментам. Есть вероятность ухода S&P500 вниз к 3070 пунктам или даже продолжения падения до 3025 пунктов. Если индекс сумеет закрепиться выше этих уровней, рост может возобновиться.