Комментарии

ИАЦ "Альпари": Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2880-2920 пунктов

6 декабря 2019

Российские фишки  утром в четверг торгуются без четкой динамики. Индекс МосБиржи и долларовый индекс РТС – в символическом плюсе. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2880-2920 пунктов. Нефть сорта Brent торгуется по $62,94 за баррель, теряя 0,10%.  Российский рубль – в слабом плюсе. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 63,7-64,0, евро/рубль – 70,5-70,8.  Евро/доллар – 1,108.

Последнее в 2019 году заседание Банка России состоится 13 декабря. Вероятно, ключевая ставка будет снижена с 6,5% до 6,25%. Данное снижение стоимости денег уже учтено в курсе российского рубля. И, вероятно, станет локальным позитивом для российских дивидендных акций. Дивидендная доходность некоторых фишек составляет около 10%.

ЦБ РФ неоднократно озвучивал таргет по ключевой ставке в 6-7%. И, конечно, вряд ли в независимости Банка России кто-то будет сомневаться. Однако недавно помощник Владимира Путина Андрей Белоусов допустил возможность понижение ключевой ставки Банка России до 5%.  Вместе с тем, по его мнению, нельзя слишком быстро снижать ставку, потому что это вызовет спекулятивные ожидания и ожидания нестабильности. Потому что снижение ключевой ставки всегда вызывает риски сильного ослабления рубля. Господин Белоусов подчеркнул, что снижение ключевой ставки также требует повышенной координации между ЦБ и Минфином. От себя добавим, что есть еще интересы вкладчиков, которые стараются сохранить свои сбережения. Вместе с тем, ключевая проблема российского бизнеса – это рентабельность в 5-6% на фоне слабого внутреннего спроса и стоимость кредитов от 9-10%. Поэтому мы не сильно удивимся, если в следующем 2020 году ключевая ставка достигнет 5%. 

Вероятно, в конце года пара доллар/рубль будет в коридоре 63-65 руб. Если бы не интервенции Министерства финансов, курс доллара сегодня составлял бы примерно 50 руб. Бюджетное правило – очень спорная идея.

Спрос институциональных инвесторов на участие в первичном публичном размещении акций (IPO) государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco достиг 189,04 млрд саудовских риалов ($50,4 млрд). Saudi Aramco намерена разместить 1,5% своих акций в рамках IPO на бирже Tadawul в Эр-Рияде за $24,3-25,9 млрд. Стоимость всей компании составляет $1,6-1,7 трлн. Окончательную цену размещения объявят сегодня 5 декабря.

Глядя на тех, кто решил вложить по объявленной оценке $50 млрд., вспоминается старая поговорка из лихих 90-х о доверчивых и наивных гражданах. Сопоставимый с саудитами «Газпром» сегодня стоит менее $100 млрд. Радует, что размещение подходит к концу, и часть выделенных на саудитов денег попадет на российский рынок акций – в тот же «Газпром», «Газпром нефть», «Лукойл», «Роснефть», «Татнефть» и др. 

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

«Солид Банк» провел семинар в Иркутске
Кредит или облигации: что выгоднее бизнесу?
«Кризис будет. Вопрос – когда?»
Солид Банк провел в Иркутске семинар для предпринимателей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги