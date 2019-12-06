ИАЦ "Альпари": Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2880-2920 пунктов

Российские фишки утром в четверг торгуются без четкой динамики. Индекс МосБиржи и долларовый индекс РТС – в символическом плюсе. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2880-2920 пунктов. Нефть сорта Brent торгуется по $62,94 за баррель, теряя 0,10%. Российский рубль – в слабом плюсе. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 63,7-64,0, евро/рубль – 70,5-70,8. Евро/доллар – 1,108.

Последнее в 2019 году заседание Банка России состоится 13 декабря. Вероятно, ключевая ставка будет снижена с 6,5% до 6,25%. Данное снижение стоимости денег уже учтено в курсе российского рубля. И, вероятно, станет локальным позитивом для российских дивидендных акций. Дивидендная доходность некоторых фишек составляет около 10%.

ЦБ РФ неоднократно озвучивал таргет по ключевой ставке в 6-7%. И, конечно, вряд ли в независимости Банка России кто-то будет сомневаться. Однако недавно помощник Владимира Путина Андрей Белоусов допустил возможность понижение ключевой ставки Банка России до 5%. Вместе с тем, по его мнению, нельзя слишком быстро снижать ставку, потому что это вызовет спекулятивные ожидания и ожидания нестабильности. Потому что снижение ключевой ставки всегда вызывает риски сильного ослабления рубля. Господин Белоусов подчеркнул, что снижение ключевой ставки также требует повышенной координации между ЦБ и Минфином. От себя добавим, что есть еще интересы вкладчиков, которые стараются сохранить свои сбережения. Вместе с тем, ключевая проблема российского бизнеса – это рентабельность в 5-6% на фоне слабого внутреннего спроса и стоимость кредитов от 9-10%. Поэтому мы не сильно удивимся, если в следующем 2020 году ключевая ставка достигнет 5%.

Вероятно, в конце года пара доллар/рубль будет в коридоре 63-65 руб. Если бы не интервенции Министерства финансов, курс доллара сегодня составлял бы примерно 50 руб. Бюджетное правило – очень спорная идея.

Спрос институциональных инвесторов на участие в первичном публичном размещении акций (IPO) государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco достиг 189,04 млрд саудовских риалов ($50,4 млрд). Saudi Aramco намерена разместить 1,5% своих акций в рамках IPO на бирже Tadawul в Эр-Рияде за $24,3-25,9 млрд. Стоимость всей компании составляет $1,6-1,7 трлн. Окончательную цену размещения объявят сегодня 5 декабря.

Глядя на тех, кто решил вложить по объявленной оценке $50 млрд., вспоминается старая поговорка из лихих 90-х о доверчивых и наивных гражданах. Сопоставимый с саудитами «Газпром» сегодня стоит менее $100 млрд. Радует, что размещение подходит к концу, и часть выделенных на саудитов денег попадет на российский рынок акций – в тот же «Газпром», «Газпром нефть», «Лукойл», «Роснефть», «Татнефть» и др.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»