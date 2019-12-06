ИАЦ "Альпари": Агентство Bloomberg выступило катализатором для снижения спроса на защитные активы

На торгах в Европе основные валюты показывают смешанную динамику. В лидерах роста находится британский фунт. За ним расположился «канадец». «Британец» достиг самого высокого уровня почти за семь месяцев, так как после нового опроса трейдеры сделали ставку на победу консерваторов на выборах, которые пройдут 12 декабря. Канадский доллар дорожает на фоне роста нефтяных котировок.

Высокая волатильность наблюдалась в других валютных парах, а также в золоте и йене. Дело в том, что в последние два дня инвесторы переводили деньги в защитные активы, поскольку Трамп заявил о возможном переносе подписания соглашения на 2020 год. Ему нравится такая идея. Настроения резко поменялись, когда в Bloomberg заявили, ссылаясь на свои источники, что сделка с Китаем может быть заключена до того, как американские тарифы будут повышены 15 декабря.

Пара евро/доллар снизилась до балансовой линии lb – 1.1067. Текущий курс 1,1075. Трейдеры заняли выжидательную позицию в преддверии выхода статистики в США. Идеальным уровнем для нисходящей коррекции вижу 1,1055. Не забываем в пятницу выйдет отчет по американскому рынку труда. К этому моменту участники рынка должны занять для себя выгодные позиции. Сопротивление рассоложено на уровне 1,11.

Европейская статистика:

Индекс деловой активности в сфере услуг в Италии 50.4 (прогноз был 51,2, предыдущее значение 52,2).

Индекс деловой активности в сфере услуг во Франции 52.2 (прогноз был 52,9, предыдущее значение 52,9).

Индекс деловой активности в сфере услуг в еврозоне 51.9 (прогноз был 51,5, предыдущее значение 51,5).

Индекс деловой активности в сфере услуг в Германии 51.7 (прогноз был 51,3, предыдущее значение 51,3).

Индекс деловой активности в сфере услуг в Великобритании 49.3 (прогноз был 48,5, предыдущее значение 50,0).

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»