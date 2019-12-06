Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 6 декабря: 3 025,3601 руб/1 г золота и 35,1400/1 г серебра
6 декабря 2019
ЦБ РФ с 6 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 025,3601 руб.
- 1 грамм серебра - 35,1400 руб.
- 1 грамм платины - 1 823,9200 руб.
- 1 грамм палладия - 3 816,0701 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
20,6600 р. (0,68%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,0300 р. (0,09%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
50,1100 р. (2,67%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
20,7401 р. (0,54%).
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных
компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя
ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку
позиция
авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода
материала.
Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке
либо
продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в
прошлом
не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.