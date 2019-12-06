Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 6 декабря: 3 025,3601 руб/1 г золота и 35,1400/1 г серебра ЦБ РФ с 6 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 025,3601 руб.

1 грамм серебра - 35,1400 руб.

1 грамм платины - 1 823,9200 руб.

1 грамм палладия - 3 816,0701 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 20,6600 р. (0,68%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0300 р. (0,09%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 50,1100 р. (2,67%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 20,7401 р. (0,54%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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