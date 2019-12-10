ИАЦ «Альпари»: Нефть стабильна, рубль тоже

В понедельник торги нефтью прошли в горизонтальном канале, так называемом «боковике» и цена по итогам дня изменилась мало. Рынок «переваривал» пятничные итоги саммита ОПЕК+. Торги стартовали с отметки $63,6 за баррель марки Brent. В течение дня цена снижалась к $63,2, затем росла до $64,0, и завершила день вблизи отметки $63,7, лишь чуть выше цены открытия. Утром вторника цена оставалась вблизи этого уровня. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $63,0-64,3 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сократился до $60,1-64,5. В ночь со вторника на среду выйдет отчет Американского нефтяного института по запасам нефти. Напомним, что неделей ранее они снизились на 3,7 млн баррелей.

Большинство основных западных фондовых площадок закрылось в понедельник снижением. Несмотря на это, российскому рынку удалось продолжить рост. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,56%, долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля вырос чуть сильнее, на 0,58%. Среди лидеров роста – «АЛРОСА» (+3,32%) и ГМК «НорНикель» (+2,06%). Американский индекс Dow 30 при этом снизился на 0,38%. Утром вторника большинство рынков стран АТР снижалось на 0,1-0,4%. Исключением был Shanghai Composite, который прибавлял около 0,2%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3136 п., на 0,06% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утреннее незначительное снижение большинства азиатских индексов задает умеренно-негативный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2915-2975 пунктов, по индексу РТС — 1440-1470 пунктов. Сегодня «АЛРОСА» опубликует операционные результаты за ноябрь.

Вслед за рынком акций в понедельник укрепился и рубль. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 63,5900 руб. (-16,5 коп.), а европейская валюта снизилась до 70,3500 руб. (-15 коп.). Утренняя стабильность нефтяных котировок приведет к нейтральному началу торгов рублем. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 63,0-64,2 руб., для европейской валюты — 69,6-71,1 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»